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    В России сменился лидер по вакцинации от коронавируса среди регионов

    Темпы прививочной кампании в нём в несколько раз выше, чем в республике-аутсайдере.

    20 августа, 00:11
    <p>Фото © Агентство "Москва"</p>

    Фото © Агентство "Москва"

    В России хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса уже привито 40,5 миллиона человек, двумя — 32,9 миллиона. В стране сменился регион – лидер по количеству прививок. Теперь это Белгородская область, сообщает РБК со ссылкой на данные региональных властей и оперативных штабов. Она обошла Чукотку.

    Отмечается, что по доле привитого населения первая тройка выглядит так: Белгородская область (38,16%), Чукотка (37,66%), Московская область (32,43%). Москва на девятом месте (28,45%).

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    Регионом-аутсайдером по-прежнему является Дагестан. По данным на 17 августа, первую прививку там получило 10,41% населения, вторую — 7%. При этом в республике ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

    Ранее россиянам рассказали, каков риск после вакцинации попасть в реанимацию с ковидом. Наблюдения врача говорят в пользу прививочной кампании. Защита работает в том числе для людей, предрасположенных к тяжёлому течению заболевания.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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