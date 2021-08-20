В России сменился лидер по вакцинации от коронавируса среди регионов

В России хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса уже привито 40,5 миллиона человек, двумя — 32,9 миллиона. В стране сменился регион – лидер по количеству прививок. Теперь это Белгородская область, сообщает РБК со ссылкой на данные региональных властей и оперативных штабов. Она обошла Чукотку.

Отмечается, что по доле привитого населения первая тройка выглядит так: Белгородская область (38,16%), Чукотка (37,66%), Московская область (32,43%). Москва на девятом месте (28,45%).

Регионом-аутсайдером по-прежнему является Дагестан. По данным на 17 августа, первую прививку там получило 10,41% населения, вторую — 7%. При этом в республике ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.