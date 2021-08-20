Что делать, если нет антител, — советы эксперта по вакцинам По словам учёного, мутация коронавируса означает, что и антитела к другому штамму отличаются и разработанные изначально тест-системы могут их просто "не видеть". 19 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Если анализ крови на антитела показывает их отсутствие или мизерное количество, стоит его повторить, но сделать уже на основе другой тест-системы, сказал в интервью Лайфу директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Игорь Красильников. По его словам, удручающий результат исследования необязательно означает, что антител действительно нет или почти нет: вполне может оказаться, что использованная тест-система просто не сработала.

Антитела после вакцинации могут и появляться, но какими-то тест-системами не определяться. Возможно, диагностика улавливает антитела недостаточно эффективно, она недостаточно чувствительна Игорь Красильников Директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что антитела не вырабатываются у 18% бессимптомников. Бывает, что их очень мало и у тех, кто переболел с явными и как минимум малоприятными симптомами. Кроме того, известно, что антител не находят в крови примерно у 5–10% привитых. Учёные в основном объясняют это индивидуальными особенностями организма каждого человека, а в случае бессимптомников — тем, что антитела их иммунитету просто не понадобились, он справился другими средствами. Игорь Красильников же со своей стороны предположил, что в последнее время к отсутствию защитных частиц может быть причастно ещё одно обстоятельство: они видоизменились вместе с вирусом.

Антитела, конечно, меняются в зависимости от штамма. Раз штаммы меняются, значит, тест-системы тоже должны меняться в зависимости от того, какой штамм наиболее распространён. В СМИ пишут, что "дельта" составляет чуть ли не 90% всех штаммов, выделяемых от больных. Значит, и диагностические системы должны работать на основе антигенов этого штамма Игорь Красильников Директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета

Кроме того, учёный подчеркнул, что антитела — это не единственный способ защиты организма от патогенов, поэтому их количество не позволяет составить полную картину эффективности иммунитета.

Была очень большая дискуссия на тему того, что антитела не показатель эффективности вакцинации. Есть ещё и так называемый клеточный иммунитет, то есть это уже не антитела, это работа клеток иммунной системы Игорь Красильников Директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета

Напомним, после появления в организме болезнетворного вируса или бактерии начинают работать в том числе так называемые Т-клетки. Среди них есть "киллеры", они находят поражённые патогеном клетки нашего организма и уничтожают их, а ещё есть "хэлперы", они помогают лучше распознавать чужеродные частицы.

В России есть только одна тест-система, позволяющая оценить клеточный иммунитет, посетовал Игорь Красильников. По его словам, этот анализ проводят в некоторых лабораториях, но он весьма сложный и довольно дорогостоящий.

Авторы Адель Романенкова