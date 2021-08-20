Игра Quake вышла в улучшенной версии для современных игровых платформ

Выпущена новая версия игры Quake. Об этом сообщили в компании Bethesda, которая является создателем игры. Игроков ожидают улучшенные модели, динамическое освещение, эффект глубины резкости и многое другое. Знаменитый шутер вместе с двумя дополнениями теперь доступен новому поколению игроков.

"Игроки уже сегодня могут сыграть в улучшенное издание Quake, которое в честь 25-летия легендарной серии вышло на ПК, Xbox One (входит в Xbox Game Pass), PS4 и Nintendo Switch, а также в режиме обратной совместимости — на Xbox Series X|S и PlayStation 5", — говорится в сообщении компании.

Там также анонсировали бесплатные обновления, которые добавят поддержку разрешения 4К и частоты обновления экрана 120 Гц на Xbox Series X|S и PlayStation 5.