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    Игра Quake вышла в улучшенной версии для современных игровых платформ

    Позже также появятся бесплатные обновления, которые добавят поддержку разрешения 4К.

    20 августа, 00:48
    <p>Кадр из игры Quake</p>

    Кадр из игры Quake

    Выпущена новая версия игры Quake. Об этом сообщили в компании Bethesda, которая является создателем игры. Игроков ожидают улучшенные модели, динамическое освещение, эффект глубины резкости и многое другое. Знаменитый шутер вместе с двумя дополнениями теперь доступен новому поколению игроков.

    "Игроки уже сегодня могут сыграть в улучшенное издание Quake, которое в честь 25-летия легендарной серии вышло на ПК, Xbox One (входит в Xbox Game Pass), PS4 и Nintendo Switch, а также в режиме обратной совместимости — на Xbox Series X|S и PlayStation 5", — говорится в сообщении компании.

    Там также анонсировали бесплатные обновления, которые добавят поддержку разрешения 4К и частоты обновления экрана 120 Гц на Xbox Series X|S и PlayStation 5.

    Выпущено огромное обновление игры Cyberpunk 2077

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    А ранее Activision представила игру Call of Duty Vanguard. У персонажей игры имеются прототипы. Например, советская снайперша Людмила Павличенко стала прообразом героини шутера Полины.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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