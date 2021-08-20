Цукерберг анонсировал перевод сотрудников Facebook в виртуальную метавселенную

Основатель компании "Фейсбук" Марк Цукерберг заявил о возможности переселения офисов в виртуальную метавселенную. При помощи шлема Oculus Quest 2 пользователи теперь могут создавать аватары и входить в общее рабочее пространство. Каждый получает доступ к своему ноутбуку и не теряет связи с коллективом при удалённой работе. Таким образом, будет имитирована обычная корпоративная работа с командными собраниями и ежедневным общением.

"Без правильных связующих инструментов удалённая работа по-прежнему приносит множество трудностей. Работая без коллег, вы временами чувствуете себя изолированным, а мозговой штурм с другими людьми просто не приносит тех же результатов, если вы не находитесь в одной комнате", — говорится в пресс-релизе.

В прошлом "Фейсбук" уже пытался — и безуспешно — создавать популярные сервисы для работы, признаёт разработчик. Лишь некоторые компании предпочитают Facebook at work для внутренней переписки таким приложениям, как Slack, Microsoft Teams и Google Chat. Также уточняется, что таким образом сервис Facebook выходит за рамки соцсетей и пытается удовлетворить запрос сотрудников на новый формат работы после пандемии. Сотрудники многих корпораций хотят остаться в удалённом режиме, некоторые готовы покинуть свои рабочие места, если им не смогут предоставить удобный вариант.