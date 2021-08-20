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    Цукерберг анонсировал перевод сотрудников Facebook в виртуальную метавселенную

    Компания объявила о запуске нового инструмента, выходящего за рамки соцсетей. Как полагают разработчики, проект понравится тем, чьи подчинённые работают удалённо.

    20 августа, 01:04
    <p>Фото © <a href="https://www.oculus.com/blog/workrooms/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фейсбук</a></p>

    Фото © Фейсбук

    Основатель компании "Фейсбук" Марк Цукерберг заявил о возможности переселения офисов в виртуальную метавселенную. При помощи шлема Oculus Quest 2 пользователи теперь могут создавать аватары и входить в общее рабочее пространство. Каждый получает доступ к своему ноутбуку и не теряет связи с коллективом при удалённой работе. Таким образом, будет имитирована обычная корпоративная работа с командными собраниями и ежедневным общением.

    "Без правильных связующих инструментов удалённая работа по-прежнему приносит множество трудностей. Работая без коллег, вы временами чувствуете себя изолированным, а мозговой штурм с другими людьми просто не приносит тех же результатов, если вы не находитесь в одной комнате", — говорится в пресс-релизе.

    В прошлом "Фейсбук" уже пытался — и безуспешно — создавать популярные сервисы для работы, признаёт разработчик. Лишь некоторые компании предпочитают Facebook at work для внутренней переписки таким приложениям, как Slack, Microsoft Teams и Google Chat. Также уточняется, что таким образом сервис Facebook выходит за рамки соцсетей и пытается удовлетворить запрос сотрудников на новый формат работы после пандемии. Сотрудники многих корпораций хотят остаться в удалённом режиме, некоторые готовы покинуть свои рабочие места, если им не смогут предоставить удобный вариант.

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    Ранее Лайф сообщал, что американская компания "Фейсбук" собирает команду разработчиков, которые создадут цифровую метавселенную.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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