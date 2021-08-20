Психиатр рассказал о способах спасти детей от гаджетомании

Гаджетомания — показатель проблем в психологии семьи, заявил главный психиатр Московской области Антон Масякин. Он рассказал, что до семи лет ребёнок полностью повторяет поведение своих родителей. Поэтому взрослым прежде всего стоит обратить внимание на себя, чтобы не сформировать опасную зависимость у младшего поколения.

"Гаджетомания появляется не просто так, это внутренние проблемы ребёнка или проблемы в семье, когда ему не уделяют внимания", — рассказал психиатр телеканалу "360".

Специалист предостерёг от простого лишения ребёнка гаджетов — это перенаправит его к другому вредному увлечению. Такая зависимость может испортить всю последующую жизнь малышу, особенно если стадия уже запущена. И речь даже не об ухудшении зрения или осанки, а о нарушении контакта со взрослыми и об уходе в последующем в другую реальность. Он ставит гаджетоманию вровень с другими видами человеческой зависимости — следовательно, и методы избавления будут аналогичными.

"Как правило, если мы посмотрим на жизнь людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, то мы увидим, что до употребления у них были другие формы зависимости", — говорит эксперт.

Врач советует принять простые меры: ввести ограничение на использование смартфона — не только для ребёнка, а для всей семьи. Например, не пользоваться смартфоном во время прогулок, не включать его после 19:00 или во время совместного ужина. Также детям нужно показать, что есть альтернатива — семейные прогулки и игры, и делать это необходимо на ранних стадиях, уверен врач. Если родители сами справиться не могут, а ситуация выходит из-под контроля, то лучше сходить к психологу. Чаще всего, говорит Масякин, к нему приходят уже с серьёзными проблемами, оправдываясь тем, что всё время зарабатывали деньги и было некогда, а время уже упущено.