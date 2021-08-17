Бактериологическое оружие и 36 миллионов жертв: Почему Япония не стыдится своего милитаристского прошлого Как полагают эксперты, публикация документов о преступлениях Японии в годы Второй мировой может несколько испортить отношения с этой страной, но поможет смотреть на неё без иллюзий. 16 августа, 21:40 Фото © ТАСС / AP Photo

ФСБ рассекретила документы, в которых говорится о планах милитаристской Японии в годы Второй мировой войны. В том числе сообщается о том, что в 1944 году страна разрабатывала нормативы по применению бактериологического оружия, а также о проводимых ею опытах над гражданами СССР, Китая и иных стран.

В том числе большое место занимают протоколы допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады. Согласно им, подтверждаются показания свидетеля Мацумуры, который заявил, что осенью 1944 года доложил Ямаде о применении бактериологической "системы Исии"(Сиро Исии был командиром Отряда 731, который занимался жестокими экспериментами над подопытными людьми). Одной из особенностей бомбы был керамический корпус, наполненный блохами, заражёнными чумой. Предполагалось, что взрыв бомбы будет осуществлён примерно на высоте от 50 до 100 метров над землёй, так как это позволило бы произвести максимальный охват заражением.

— Показания свидетеля Мацумуры я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мною одобрен, — сказал Ямада, следует из рассекреченных документов.

Насколько в целом подобная практика была законна? В условиях, когда новое оружие ещё не было до конца изучено и зарегистрировано, можно ли было им пользоваться? Как полагает юрист Илья Ремесло — нет, это являлось преступлением против человечества даже при том, что бактериологическое оружие никакими конвенциями ещё не регулировалось.

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— К тому времени существовали обычаи ведения войны, а применение такого оружия точно выходило за рамки этих обычаев. Это, кстати, полезно вспоминать, когда японцы на что-то жалуются, почему СССР на них напал, например. А в реальности они были агрессорами, которые готовились к войне. Всё это, кстати, зафиксировано в материалах Токийского процесса, который прошёл уже после войны. Если бы тогда СССР не сделал свой шаг, то все эти планы стали бы реальностью, так как японский режим, может, где-то был агрессивнее нацистского, — сказал эксперт.

При этом важно понимать, что у современных японцев нет чувства вины за то, что они делали тогда. По их мнению, все свои грехи они искупили 6 и 9 августа 1945 года, когда США нанесли ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. Однако претензий к американцам, что показательно, у японцев нет, так как подсознательно они сами понимают, что 6 декабря 1941 года поступили вероломно, осуществив без объявления войны нападение на базу Тихоокеанского флота Пёрл-Харбор, и сами никогда не ставили вопроса о прощении.

— Они действительно проводили серьёзные испытания бактериологического оружия. Это происходило в Маньчжурии (северо-восток Китая). В качестве подопытных "животных" использовали китайских военнопленных, в принципе, они так и относились к ним — как к неполноценным людям. Кстати, они и сейчас смотрят на них сверху вниз. У нас есть некоторое искажённое представление, что Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу. Но там, в Азии, она началась в 1937 году, в момент, когда Япония напала на Китай. Он в той войне, кстати, потерял почти 36 миллионов человек, это больше, чем мы. Так вот, японцы перед Китаем не извинялись никогда, а китайцы это помнят и никогда не забудут, — отметил специалист по Японии и Китаю Валерий Грешных.

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По его мнению, несмотря на то что и японцы, и китайцы принадлежат к одной расе, Япония испытывает к Китаю комплекс ученика, который никак не может побороть.

— Конфуцианство и буддизм попали в Японию из Кореи, а в Корею — из Китая, то есть, несмотря на то что они их отлично восприняли, ощущение, что они не первые, им сильно мешает. Им очень неприятно внутренне осознавать, что письменность, культура, живопись пришли к ним из Китая. И в тот короткий промежуток после реставрации Мэйдзи, когда в конце XIX — начале XX столетия они смогли рвануть вперёд, они стали его реализовывать. Они же до европейцев даже не смогли создать современный флот. А те корабли, которые разбили эскадру Рожественского [речь идёт о Цусимском сражении 28 мая 1905 года, в ходе которого русская военная эскадра была разгромлена, потеряв 21 корабль], строились на английских верфях, японцы научились строить свой флот значительно позже. И вот уже 150 лет, как они первые по развитию в Азии и смотрят на всех сверху вниз — Китай, Корею, Вьетнам. Это молчаливое превосходство сидит в подкорке любого японца, — добавил эксперт.

Стоит отметить, что митинги, связанные с требованиями вернуть российские Курильские острова, в Японии проходят достаточно часто. В этом вопросе японское общество солидарно, и практически нет граждан, которые бы считали иначе. Публикация подобных документов может не нравиться этим людям, однако, как полагает политолог Алексей Мартынов, правду нужно говорить всегда.

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— Сегодня эти документы рассекречены и доступны для всех. Ознакомление с подобными свидетельствами имеет важную функцию — помогает сформировать трезвый взгляд на историю. В нашем перевёрнутом мире, где всё поставлено с ног на голову, это очень ценное качество. У нас же многие факты подменяются и создают ложную картину. Мы привыкли считать, что японцы это такие гуманисты, которые ничего плохого никому не сделают, робота построят, который мусор соберёт. А смотришь, что они ещё совсем недавно делали, и волосы дыбом встают. Понятно, что им такое может не понравиться. Но что поделать, нам в нашей истории тоже кое-что не нравится, но мы же никому не советуем искажать историю, да и сами этим не занимаемся. А знать правду — это значит уберечь себя от неких неправильных решений, о которых потом придётся сильно жалеть, — подчеркнул Мартынов.

Напомним, Япония вместе с Италией и Германией в годы Второй мировой войны заключила Тройственный пакт, подписанный 27 сентября 1940 года в Берлине. Этим соглашением страны "оси" разграничивали свои будущие завоевания, в том числе и в Азии. Действие договора должно было прекратиться через десять лет, однако в силу возникших обстоятельств данному союзу было суждено распасться на пять лет раньше.

Авторы Никита Юрченко