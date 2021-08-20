Названы российские регионы, которые больше других пострадают от изменения климата

Самые ощутимые в России последствия изменения климата грозят Крыму, Ставропольскому краю, Воронежской и Курской областям. Для них нужны особые программы адаптации экономики к новым условиям. Об этом сообщила директор Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля Росгидромета Анна Романовская.

"Если рассматривать ситуацию по всей территории России и оценивать, где изменение климата уже приводит к самым драматическим последствиям, основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах европейской части страны — наиболее густонаселённых районах", — сказала Анна Романовская.

В интервью РИА "Новости" она отметила, что из четырёх регионов первое место по рискам из-за изменения климата занимает Крым. Там растёт температура, становится больше и осадков, и засух. Вслед за этой красной зоной идёт оранжевая, где тоже ожидаются большие негативные последствия изменения климата. В неё включены Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области, Краснодарский край, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Москва и Севастополь.