Российский носитель дронов создадут на базе Ил-76

Самолёт – носитель роя дронов беспилотной системы "Молния" будет создан на базе тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76. С него будут запускаться ударные и разведывательные аппараты, а также беспилотники радиоэлектронной борьбы, сообщил генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021".

"Основная идея состоит в том, что это будет действительно воздушный старт. Предусматривается возможность базирования "молний" на Ил-76", — сообщил Богатиков, отвечая РИА "Новости" на вопрос о будущих носителях дронов из состава системы.

Богатиков добавил, что беспилотники "Молния" также планируется применять на однодвигательном истребителе пятого поколения Checkmatу. "Кронштадт" готовит материалы для участия в конкурсе на выполнение эскизного проекта роевой системы. Реальные аппараты будущего комплекса могут отличаться от макетов, которые были ранее представлены руководству военного ведомства. Предприятие подготовило ряд предложений по беспилотным аппаратам, которые могут входить в состав "Молнии", они разной размерности, с разными техническими решениями.

"То, что было ранее продемонстрировано, — это пока аванпроект, некий общий концепт, который мы предлагаем. Был продемонстрирован макет аппарата, но в реальности будет несколько другое — это зависит от тех тактико-технических заданий, которые выдаст на систему Минобороны", — отметил глава "Кронштадта".