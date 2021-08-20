НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Российский носитель дронов создадут на базе Ил-76

    Разработчик уточнил, что беспилотники "Молния" также планируется применять на однодвигательном истребителе пятого поколения Checkmate.

    20 августа, 02:10
    <p>Фото ©<a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12374214@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Минобороны РФ</a></p>

    Фото © Минобороны РФ

    Самолёт – носитель роя дронов беспилотной системы "Молния" будет создан на базе тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76. С него будут запускаться ударные и разведывательные аппараты, а также беспилотники радиоэлектронной борьбы, сообщил генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021".

    "Основная идея состоит в том, что это будет действительно воздушный старт. Предусматривается возможность базирования "молний" на Ил-76", — сообщил Богатиков, отвечая РИА "Новости" на вопрос о будущих носителях дронов из состава системы.

    Богатиков добавил, что беспилотники "Молния" также планируется применять на однодвигательном истребителе пятого поколения Checkmatу. "Кронштадт" готовит материалы для участия в конкурсе на выполнение эскизного проекта роевой системы. Реальные аппараты будущего комплекса могут отличаться от макетов, которые были ранее представлены руководству военного ведомства. Предприятие подготовило ряд предложений по беспилотным аппаратам, которые могут входить в состав "Молнии", они разной размерности, с разными техническими решениями.

    "То, что было ранее продемонстрировано, — это пока аванпроект, некий общий концепт, который мы предлагаем. Был продемонстрирован макет аппарата, но в реальности будет несколько другое — это зависит от тех тактико-технических заданий, которые выдаст на систему Минобороны", — отметил глава "Кронштадта".

    Новейший российский беспилотник "Гром" сможет управлять роем из 10 дронов

    Новейший российский беспилотник "Гром" сможет управлять роем из 10 дронов

    Ранее Лайф сообщал, что в России начали строить первый завод по выпуску ударных беспилотников. Предприятие планируют возвести в рекордно короткие сроки, чтобы запустить уже к концу нынешнего года.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Дорого и опасно: Автоэксперт усомнился в целесообразности использования дронов в ГИБДД

      17 августа, 05:46

      Умер главный конструктор самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

      17 августа, 07:36

      Названы российские регионы, которые больше других пострадают от изменения климата

      сегодня в 01:50

      ФСБ рассекретила имена советских граждан, на ком испытывали биооружие в Японии

      сегодня в 01:43

      Психиатр рассказал о способах спасти детей от гаджетомании

      сегодня в 01:19

      Новости партнеров

      Layer 1