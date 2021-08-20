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    Телефонные мошенники принялись запугивать россиян

    Преступники давят на свою жертву, чтобы она не начала проверять их лживые заявления, цель которых — нажива.

    20 августа, 02:40
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    В России телефонные мошенники взяли на вооружение новый метод — запугивание тех, кому звонят. Этот способ они применяют, если человек сомневается и решает проверить информацию о "взломе" его счетов через звонок в банк, рассказала глава проекта "Народного фронта" "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.

    В интервью РИА "Новости" она назвала такую схему симбиозом "нигерийских писем" и звонка "с Петровки". Сначала потенциальной жертве звонят и говорят, что на её деньги посягают мошенники. Затем присылают "подтверждающие" письма на почту. Туда же отправляют реквизиты "спасательного" счёта, куда человек должен перевести все свои деньги. Если тот начинает что-то подозревать, в ход идут угрозы.

    Россиянам назвали запретные фразы при разговоре с мошенниками

    Россиянам назвали запретные фразы при разговоре с мошенниками

    "Ещё один нюанс, на который стоит обратить внимание, — это угрозы наступления уголовной ответственности "за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ". То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается всё-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счёта и перевода всех денег на какой-то резервный счёт", — рассказала Лазарева.

    Ранее Лайф писал о том, что россиянка заплатила за пиццу 102 тысячи рублей и не получила ни крошки. Она стала жертвой мошенников, которые замаскировали свой сайт под портал известной сети.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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