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    Джоли в роли мутантки: Вышел финальный трейлер фильма "Вечные"

    Главные роли в кинокартине от Marvel сыграли также Кит Харингтон, Сальма Хайек, Ричард Мэдден.

    20 августа, 02:52

    Студия Marvel выпустила финальный трейлер к фильму "Вечные". Его премьера состоится уже этой осенью. Картина рассказывает о супергероях-мутантах, которые тайно живут на Земле и защищают планету от гуманоидов-девиантов.

    Главные роли сыграли Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Джемма Чан, Ричард Мэдден. Режиссёром кинокартины стала обладательница "Оскара" Хлоя Чжао. Мировая премьера ленты состоится 27 октября этого года. В России фильм выйдет 4 ноября.

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    Что осталось за кадром: 10 фото со съёмочной площадки Marvel, которые удивят даже истинных фанатов

    А ранее Marvel выпустила первый большой трейлер кинокомикса с Анджелиной Джоли "Вечные".

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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