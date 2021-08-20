Джоли в роли мутантки: Вышел финальный трейлер фильма "Вечные"
Главные роли в кинокартине от Marvel сыграли также Кит Харингтон, Сальма Хайек, Ричард Мэдден.
Студия Marvel выпустила финальный трейлер к фильму "Вечные". Его премьера состоится уже этой осенью. Картина рассказывает о супергероях-мутантах, которые тайно живут на Земле и защищают планету от гуманоидов-девиантов.
Главные роли сыграли Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Джемма Чан, Ричард Мэдден. Режиссёром кинокартины стала обладательница "Оскара" Хлоя Чжао. Мировая премьера ленты состоится 27 октября этого года. В России фильм выйдет 4 ноября.
А ранее Marvel выпустила первый большой трейлер кинокомикса с Анджелиной Джоли "Вечные".
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