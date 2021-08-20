Климкин рассказал о единственном способе для Украины "остановить Россию"

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна сможет "остановить" Россию, только если будет заниматься этим вместе с США. К таким рассуждениям его подтолкнула ситуация в Афганистане.

В "Фейсбуке" Климкин отметил, что Америка проиграла "борьбу за новый Афганистан". А вот Украина уже якобы "выиграла в борьбе с Россией", хоть и не полностью "остановив" Москву. Помощь Вашингтона в этом будет нелишней, полагает экс-министр.

"А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, не выиграна. Вывод прост: неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свёртыванию борьбы за новые демократии, в частности за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию", — пишет Климкин.

Он призвал украинских политиков не пытаться на фоне неудач США в Афганистане что-то получить от Вашингтона.