Климкин рассказал о единственном способе для Украины "остановить Россию"
Дипломата, как и многих других сторонников США, обеспокоила судьба Афганистана, оказавшегося один на один с внутренними проблемами.
Фото © Facebook / Pavlo Klimkin
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна сможет "остановить" Россию, только если будет заниматься этим вместе с США. К таким рассуждениям его подтолкнула ситуация в Афганистане.
В "Фейсбуке" Климкин отметил, что Америка проиграла "борьбу за новый Афганистан". А вот Украина уже якобы "выиграла в борьбе с Россией", хоть и не полностью "остановив" Москву. Помощь Вашингтона в этом будет нелишней, полагает экс-министр.
"А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, не выиграна. Вывод прост: неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свёртыванию борьбы за новые демократии, в частности за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию", — пишет Климкин.
Он призвал украинских политиков не пытаться на фоне неудач США в Афганистане что-то получить от Вашингтона.
А Европе, как рассказывал Лайф, Климкин ранее предрекал проблемы из-за "петляния" в отношениях с Россией. По мнению бывшего министра, Евросоюз "допетляется", если не будет жёстким с Москвой.
Комментариев: 0