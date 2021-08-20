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    Климкин рассказал о единственном способе для Украины "остановить Россию"

    Дипломата, как и многих других сторонников США, обеспокоила судьба Афганистана, оказавшегося один на один с внутренними проблемами.

    20 августа, 03:06
    <p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/photos/769049546775737/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavlo Klimkin</a></p>

    Фото © Facebook / Pavlo Klimkin

    Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна сможет "остановить" Россию, только если будет заниматься этим вместе с США. К таким рассуждениям его подтолкнула ситуация в Афганистане.

    В "Фейсбуке" Климкин отметил, что Америка проиграла "борьбу за новый Афганистан". А вот Украина уже якобы "выиграла в борьбе с Россией", хоть и не полностью "остановив" Москву. Помощь Вашингтона в этом будет нелишней, полагает экс-министр.

    "А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, не выиграна. Вывод прост: неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свёртыванию борьбы за новые демократии, в частности за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию", — пишет Климкин.

    Климкин пожаловался на нежелание ЕС "убить" Россию санкциями

    Климкин пожаловался на нежелание ЕС "убить" Россию санкциями

    Он призвал украинских политиков не пытаться на фоне неудач США в Афганистане что-то получить от Вашингтона.

    А Европе, как рассказывал Лайф, Климкин ранее предрекал проблемы из-за "петляния" в отношениях с Россией. По мнению бывшего министра, Евросоюз "допетляется", если не будет жёстким с Москвой.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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