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    Apple показала трейлер сериала "Основание" по романам Айзека Азимова

    Действия будут разворачиваться в Галактической империи, которой грозит гибель. Задача героев — помешать этому.

    20 августа, 03:39

    Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил трейлер сериала "Основание". Он основан на романах всемирно известного писателя-фантаста Айзека Азимова. По сюжету, главный герой создаст организацию "Основание", которая будет спасать Галактику от разрушения. Человечество попытается возродиться и восстановиться.

    Главные роли в сериале исполнили Джаред Харрис, Ли Пейс, Лора Бирн. Сценарий написали Дэвид С. Гойер и Джош Фридман. Премьера первого сезона состоится 24 сентября.

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    О том, что компания Apple снимет сериал по мотивам книг Азимова, которые Илон Маск отправил в космос, стало известно ещё в апреле 2018 года. Однако из-за пандемии его производство было приостановлено.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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