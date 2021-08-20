Apple показала трейлер сериала "Основание" по романам Айзека Азимова

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил трейлер сериала "Основание". Он основан на романах всемирно известного писателя-фантаста Айзека Азимова. По сюжету, главный герой создаст организацию "Основание", которая будет спасать Галактику от разрушения. Человечество попытается возродиться и восстановиться.

Главные роли в сериале исполнили Джаред Харрис, Ли Пейс, Лора Бирн. Сценарий написали Дэвид С. Гойер и Джош Фридман. Премьера первого сезона состоится 24 сентября.

О том, что компания Apple снимет сериал по мотивам книг Азимова, которые Илон Маск отправил в космос, стало известно ещё в апреле 2018 года. Однако из-за пандемии его производство было приостановлено.