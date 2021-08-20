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    В Бразилии предложили создать южноамериканский аналог евро

    Это, по мнению чиновника, поможет справиться с экономическими проблемами в таком большом и густонаселённом регионе.

    20 августа, 03:31
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Бразилии необходимо создать единую валюту для стран Южной Америки. Такое заявление сделал министр экономики федеративной республики Паулу Гедес. По его мнению, этому региону нужно идти по пути Европы с её еврозоной, поскольку через пару десятков лет в мире будет не более пяти-шести значимых валют.

    "И нам необходимо следовать примеру Европы, которая начинала с общего рынка, затем приводила к единообразию курсы валют и в итоге вышла к монетарному союзу — вершине интеграции. Это практически Соединённые Штаты Европы", — заявил Гедес на парламентских слушаниях.

    Министр уверен, что центральным механизмом валютной интеграции с лёгкостью может стать Центробанк Бразилии, который недавно стал независимым от правительства.

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    А ранее, как рассказывал Лайф, было анонсировано появление "африканского евро". Новая дорожная карта была принята по результатам саммита ЭКОВАС. Этот шаг последовал за отменой обязательного хранения половины африканских денег на счетах Центробанка Франции.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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