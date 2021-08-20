В Бразилии предложили создать южноамериканский аналог евро

Бразилии необходимо создать единую валюту для стран Южной Америки. Такое заявление сделал министр экономики федеративной республики Паулу Гедес. По его мнению, этому региону нужно идти по пути Европы с её еврозоной, поскольку через пару десятков лет в мире будет не более пяти-шести значимых валют.

"И нам необходимо следовать примеру Европы, которая начинала с общего рынка, затем приводила к единообразию курсы валют и в итоге вышла к монетарному союзу — вершине интеграции. Это практически Соединённые Штаты Европы", — заявил Гедес на парламентских слушаниях.

Министр уверен, что центральным механизмом валютной интеграции с лёгкостью может стать Центробанк Бразилии, который недавно стал независимым от правительства.