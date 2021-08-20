НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Учёные записали на видео, как коронавирус попадает из носа в мозг

    Совершить такую визуализацию им помогли современные технологии. Специалисты провели опыты с мышами и надеются, что это поможет в борьбе с пандемией.

    20 августа, 04:07
    <p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5sUPGa_x0yM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tracking COVID progression in mice</a></p>

    Кадр из видео © Tracking COVID progression in mice

    Международной группе учёных из США, Канады и Германии удалось заснять в реальном времени, как SARS-CoV-2 распространяется в организме и поражает органы один за другим: из носа попадает в лёгкие, а потом в мозг. Путём биолюминесцентной визуализации они внедрили в организм мышей белки, способные к свечению.

    "Впервые мы смогли визуализировать распространение SARS-CoV-2 в живом животном в режиме реального времени и, что важно, определить места, на которые должны воздействовать антитела, чтобы остановить прогрессирование инфекции", — цитирует Immunity инфекциониста Прити Кумара из Йельской школы медицины, одного из авторов исследования.

    В первые сутки вирус осваивается в носовой полости и далее добирается до лёгких. К третьему дню он размножается там настолько, что может распространяться и на другие органы, на четвёртый день подбирается к мозгу. К шестому вирус достигает его — и мышь погибает. Исследователи вводили антитела, полученные из человеческой плазмы. Если это делали до заражения мыши, они предотвращали распространение вируса, если после — мышь избавлялась от него к третьему дню. Авторы надеются, что этот опыт будет полезен для борьбы с пандемией.

    Что делать, если нет антител, — советы эксперта по вакцинам

    Что делать, если нет антител, — советы эксперта по вакцинам

    Ранее Лайф сообщал, что раскрыт механизм, помогающий коронавирусу "взламывать" клетки организма. Исследователям из Калифорнийского университета и Техасского центра передовых вычислений удалось понять систему проникновения SARS-CoV-2 путём множества опытов и моделирования.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Раскрыт механизм, помогающий коронавирусу "взламывать" клетки организма

      сегодня в 02:44

      Есть счастливчики: Инфекционист объяснила, почему некоторые невосприимчивы к коронавирусу

      сегодня в 00:43

      В Крыму призвали Зеленского перестать "рычать" на жителей полуострова

      сегодня в 05:15

      Общественник предложил оплачивать семьям с детьми защитные замки на окна

      сегодня в 04:52

      В Европе увидели в "Северном потоке – 2" спасение от газового кризиса

      сегодня в 04:46

      Новости партнеров

      Layer 1