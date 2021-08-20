Учёные записали на видео, как коронавирус попадает из носа в мозг

Международной группе учёных из США, Канады и Германии удалось заснять в реальном времени, как SARS-CoV-2 распространяется в организме и поражает органы один за другим: из носа попадает в лёгкие, а потом в мозг. Путём биолюминесцентной визуализации они внедрили в организм мышей белки, способные к свечению.

"Впервые мы смогли визуализировать распространение SARS-CoV-2 в живом животном в режиме реального времени и, что важно, определить места, на которые должны воздействовать антитела, чтобы остановить прогрессирование инфекции", — цитирует Immunity инфекциониста Прити Кумара из Йельской школы медицины, одного из авторов исследования.

В первые сутки вирус осваивается в носовой полости и далее добирается до лёгких. К третьему дню он размножается там настолько, что может распространяться и на другие органы, на четвёртый день подбирается к мозгу. К шестому вирус достигает его — и мышь погибает. Исследователи вводили антитела, полученные из человеческой плазмы. Если это делали до заражения мыши, они предотвращали распространение вируса, если после — мышь избавлялась от него к третьему дню. Авторы надеются, что этот опыт будет полезен для борьбы с пандемией.