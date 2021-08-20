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    Россияне стали меньше покупать БАДы от депрессии

    При этом вырос спрос на витамины для повышения иммунитета, средства от болезни суставов и для нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

    20 августа, 04:00
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Спрос на витамины и БАДы в 2021 году сильно изменился. Россияне стали меньше покупать препараты от депрессии, но чаще пить добавки для повышения иммунитета, борьбы с болезнями суставов и проблем с ЖКТ. К такому выводу пришли аналитики платформы автоматизации маркетинга Mindbox. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

    По данным аналитиков, самый большой спрос возник на витамины D3. На втором месте оказались различные пребиотики (бактерии для кишечника). В Mindbox этот интерес связывают с волной коронавируса "дельта", который вызывает проблемы с ЖКТ.

    Учёные говорят о важности для поддержки иммунной системы при коронавирусе — необходимы в том числе витамины D и C, цинк, а также ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Аналитики не заметили всплеск интереса к витамину C, а вот спрос на омегу-3 и магний вырос на 68% и 40% за год соответственно.

    "Любопытно, что рост покупок вышеупомянутых добавок сильнее всего подскочил не в первый, а во второй год пандемии. Вероятно, причина может заключаться не только в опасности нового варианта коронавируса, но и в последствиях удалённой работы: с помощью БАДов приходится компенсировать недостаток солнечного света и физических нагрузок", отмечают аналитики.

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    А ранее доктор Мясников предупредил о скрытом вреде БАДов. Покупатель обычно не может знать наверняка, что внутри упаковки с добавками.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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