Россияне стали меньше покупать БАДы от депрессии

Спрос на витамины и БАДы в 2021 году сильно изменился. Россияне стали меньше покупать препараты от депрессии, но чаще пить добавки для повышения иммунитета, борьбы с болезнями суставов и проблем с ЖКТ. К такому выводу пришли аналитики платформы автоматизации маркетинга Mindbox. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

По данным аналитиков, самый большой спрос возник на витамины D3. На втором месте оказались различные пребиотики (бактерии для кишечника). В Mindbox этот интерес связывают с волной коронавируса "дельта", который вызывает проблемы с ЖКТ.

Учёные говорят о важности для поддержки иммунной системы при коронавирусе — необходимы в том числе витамины D и C, цинк, а также ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Аналитики не заметили всплеск интереса к витамину C, а вот спрос на омегу-3 и магний вырос на 68% и 40% за год соответственно.

"Любопытно, что рост покупок вышеупомянутых добавок сильнее всего подскочил не в первый, а во второй год пандемии. Вероятно, причина может заключаться не только в опасности нового варианта коронавируса, но и в последствиях удалённой работы: с помощью БАДов приходится компенсировать недостаток солнечного света и физических нагрузок", — отмечают аналитики.