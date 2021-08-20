В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Беседа проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Это первая с начала пандемии очная встреча президента России и канцлера ФРГ. В то же время она будет последней для Меркель в роли главы германского правительства, поскольку на предстоящих в сентябре парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост.