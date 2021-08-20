"Добрый день": Меркель перед началом переговоров в Кремле поприветствовала Путина по-русски
В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Беседа проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Это первая с начала пандемии очная встреча президента России и канцлера ФРГ. В то же время она будет последней для Меркель в роли главы германского правительства, поскольку на предстоящих в сентябре парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост.
Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской — официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
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