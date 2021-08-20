Рафаэль Надаль пропустит US Open и весь остаток сезона
Из-за травмы ноги испанец ранее пропустил Уимблдон, Олимпийские игры и два турнира серии "Мастерс".
Фото © ТАСС / AP Photo / Michel Euler
Экс первая ракетка мира — испанец Рафаэль Надаль — объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы ноги. Об этом он сообщил в своём твиттере.
"К сожалению, сезон 2021 года мне придётся досрочно завершить. Я страдал из-за травмы ноги намного больше, чем следовало бы. Сейчас мне нужно время на восстановление", — заявил победитель 20 турниров Большого шлема.
Из-за повреждения испанец в нынешнем сезоне пропустил Уимблдон, Олимпийские Игры и два турнира серии "Мастерс" в Торонто и Цинциннати.
В начале августа Надаль вернулся на корт на соревнованиях в Вашингтоне. В третьем круге он проиграл южноафриканцу Ллойду Харрису (4:6, 6:1, 4:6).
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