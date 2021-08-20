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    Иностранным студентам разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения

    В ближайшее время будут утверждены правила въезда, после чего учащиеся смогут приехать и заселиться в общежития.

    20 августа, 11:14
    <p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

    Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

    Иностранным студентам разрешат въезд в Россию для продолжения обучения. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РФ.

    "Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд [иностранным студентам] в страну для продолжения учёбы", — сказано в сообщении.

    Вузы начнут учебный год в гибридном формате

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    Отмечается, что правила уже разработаны и в ближайшее время будут утверждены. После этого студенты смогут приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение во всех российских вузах, большинство из которых начинает учебный год в традиционном формате. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, для учащихся, которые не смогут приехать в Россию, организуют условия для продолжения учёбы в удалённом формате. Речь, в частности, идёт об индивидуальных учебных планах и дополнительных занятиях.

    Ранее Лайф рассказывал, что вузы могут изменить правила заселения студентов в общежития в новом учебном году. Учащиеся и преподаватели учебных заведений обязаны соблюдать меры предосторожности из-за ковида.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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