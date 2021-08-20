Иностранным студентам разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения

Отмечается, что правила уже разработаны и в ближайшее время будут утверждены. После этого студенты смогут приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение во всех российских вузах, большинство из которых начинает учебный год в традиционном формате. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, для учащихся, которые не смогут приехать в Россию, организуют условия для продолжения учёбы в удалённом формате. Речь, в частности, идёт об индивидуальных учебных планах и дополнительных занятиях.