На Украине упал гигантский флагшток за 22 млн рублей и похоронил под собой "лексус"

В украинском Херсоне во время установки рухнул семидесятиметровый флагшток. При этом конструкция упала на припаркованный неподалёку автомобиль "Лексус". Об этом в соцсети сообщил местный житель Сергей Ильин.

К счастью, обошлось без жертв. В момент падения в машине не было людей, однако, судя по фотографиям с места, транспортное средство серьёзно пострадало. При этом стоимость самого флагштока оказалась немалой — восемь миллионов гривен (около 22,5 миллиона рублей).

На месте происшествия побывал депутат горсовета Иван Бебко. По его словам, причиной падения стал лопнувший трос. Он также подверг критике тех, кто стал высмеивать ситуацию. В Херсонской областной госадминистрации уточнили, что установка проходила с учётом всех строительных норм и технических требований, сейчас проблема устраняется.

Отмечается, что флагшток построили специально ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.