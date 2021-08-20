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    На Украине упал гигантский флагшток за 22 млн рублей и похоронил под собой "лексус"

    Всё случилось из-за лопнувшего троса, не выдержавшего серьёзный вес конструкции, которую возводили специально ко Дню независимости страны.

    20 августа, 11:03
    <p>Скриншот видео © Соцсети</p>

    Скриншот видео © Соцсети

    В украинском Херсоне во время установки рухнул семидесятиметровый флагшток. При этом конструкция упала на припаркованный неподалёку автомобиль "Лексус". Об этом в соцсети сообщил местный житель Сергей Ильин.

    К счастью, обошлось без жертв. В момент падения в машине не было людей, однако, судя по фотографиям с места, транспортное средство серьёзно пострадало. При этом стоимость самого флагштока оказалась немалой — восемь миллионов гривен (около 22,5 миллиона рублей).

    На месте происшествия побывал депутат горсовета Иван Бебко. По его словам, причиной падения стал лопнувший трос. Он также подверг критике тех, кто стал высмеивать ситуацию. В Херсонской областной госадминистрации уточнили, что установка проходила с учётом всех строительных норм и технических требований, сейчас проблема устраняется.

    В Киеве заметили новый украинский танк с камуфляжем из малярного скотча

    В Киеве заметили новый украинский танк с камуфляжем из малярного скотча

    Отмечается, что флагшток построили специально ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.

    Ранее Лайф рассказывал, что мужчина на экскаваторе разгромил дом из-за огромных долгов застройщика. Он снёс балконы и разбил окна, продолжая буйствовать до тех пор, пока не сломалась техника.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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