Комедийная актриса Марина Федункив, вышедшая замуж за итальянца Стефано Маджи, активно готовится к торжественной свадебной церемонии, которая состоится 27 августа — в день 50-летия артистки. При этом платье невесты ещё не выбрано, но в этом ей поможет известный звёздный стилист Бичолла Тетрадзе.

Он признался, что с нетерпением ждёт встречи с Федункив. Модельер также рассказал, что артистка уже назвала главные критерии отбора наряда. Однако, как пишет РИА ФАН, Тетрадзе выбранные платья показались слишком строгими. Впрочем, возможно, ему ещё удастся переубедить актрису.

"Она сказала мне, что хочет платье строгого силуэта и не белого цвета. А ещё не хочет надевать фату. Но ведь фата добавляет торжественности и сказочности моменту", — рассказал стилист.

Отмечается, что помогать с выбором платья Федункив будут её коллеги по музыкальной группе. На каком именно наряде остановится артистка, телезрители смогут увидеть 22 августа на телеканале "Суббота!".