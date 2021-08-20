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    "Не хочет надевать фату": Звёздный стилист раскрыл подробности свадьбы Федункив с молодым итальянцем

    У артистки оказались весьма необычные взгляды на образ невесты, поэтому за советом она обратилась к специалисту. Также с выбором платья ей будут помогать коллеги по музыкальной группе.

    20 августа, 10:56
    <p>Марина Федункив. Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong>Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BsBMNYChCOH/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marina_phedunkiv</a></p>

    Марина Федункив. Фото © Instagram / marina_phedunkiv

    Комедийная актриса Марина Федункив, вышедшая замуж за итальянца Стефано Маджи, активно готовится к торжественной свадебной церемонии, которая состоится 27 августа — в день 50-летия артистки. При этом платье невесты ещё не выбрано, но в этом ей поможет известный звёздный стилист Бичолла Тетрадзе.

    Он признался, что с нетерпением ждёт встречи с Федункив. Модельер также рассказал, что артистка уже назвала главные критерии отбора наряда. Однако, как пишет РИА ФАН, Тетрадзе выбранные платья показались слишком строгими. Впрочем, возможно, ему ещё удастся переубедить актрису.

    "Она сказала мне, что хочет платье строгого силуэта и не белого цвета. А ещё не хочет надевать фату. Но ведь фата добавляет торжественности и сказочности моменту", — рассказал стилист.

    В Сеть слили фото с новоиспечённым мужем Марины Федункив, который обнимает и целует другого мужчину

    В Сеть слили фото с новоиспечённым мужем Марины Федункив, который обнимает и целует другого мужчину

    Отмечается, что помогать с выбором платья Федункив будут её коллеги по музыкальной группе. На каком именно наряде остановится артистка, телезрители смогут увидеть 22 августа на телеканале "Суббота!".

    Ранее Федункив раскрыла подробности свадьбы с молодым красавчиком-итальянцем. Она также призналась, что с новым мужем они живут по принципу "счастье любит тишину", но, так как часть информации уже попала в Сеть, скрывать остальное было бессмысленно. Напомним, Стефано младше актрисы на 12 лет.


    "Было сотрясение, перелом ноги". Марина Федункив рассказала, как её жестоко избивал муж-наркоман

    "Было сотрясение, перелом ноги". Марина Федункив рассказала, как её жестоко избивал муж-наркоман

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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