В аэропорту Южно-Сахалинска объяснили, почему с рейса в Москву сняли 118 пассажиров

Более ста пассажиров не смогли вылететь в Москву из Южно-Сахалинска, их перед вылетом сняли с борта дочерней авиакомпании "Аэрофлота" — "России". Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта, это произошло по техническим причинам.

Инцидент случился 20 августа. Подробности инцидента неизвестны, однако, по информации издания Sakhalin.info, ситуация произошла из-за поломки в самолёте. При этом воздушное судно улетело — на борту остались люди с детьми и ряд транзитных пассажиров. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко позднее уточнил, что большая часть граждан вылетела в столицу другим рейсом.

"Сегодня улетело 82 человека, из оставшихся 15 сдали билеты, трое улетели через Хабаровск, 18 человек улетают завтра. Из них десять размещены в гостинице и обеспечены питанием", — написал он в телеграм-канале, заметив, что восемь пассажиров отказались от гостиницы и поехали домой.

По словам представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП), которые приводит РИА "Новости", так как авиакомпания не поднадзорна ведомству, информация была направлена в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. О начале проверки пока не сообщается.