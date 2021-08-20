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    В аэропорту Южно-Сахалинска объяснили, почему с рейса в Москву сняли 118 пассажиров

    Позднее большая часть людей улетела в столицу другим бортом, остальные либо сдали билеты, либо будут дожидаться завтрашнего полёта.

    20 августа, 10:28
    <p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/airportus.sakh/photos/pb.619193484925134.-2207520000../1590995301078276/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Международный аэропорт Южно-Сахалинск</a></p>

    Фото © Facebook / Международный аэропорт Южно-Сахалинск

    Более ста пассажиров не смогли вылететь в Москву из Южно-Сахалинска, их перед вылетом сняли с борта дочерней авиакомпании "Аэрофлота" — "России". Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта, это произошло по техническим причинам.

    Инцидент случился 20 августа. Подробности инцидента неизвестны, однако, по информации издания Sakhalin.info, ситуация произошла из-за поломки в самолёте. При этом воздушное судно улетело — на борту остались люди с детьми и ряд транзитных пассажиров. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко позднее уточнил, что большая часть граждан вылетела в столицу другим рейсом.

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    "Сегодня улетело 82 человека, из оставшихся 15 сдали билеты, трое улетели через Хабаровск, 18 человек улетают завтра. Из них десять размещены в гостинице и обеспечены питанием", — написал он в телеграм-канале, заметив, что восемь пассажиров отказались от гостиницы и поехали домой.

    По словам представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП), которые приводит РИА "Новости", так как авиакомпания не поднадзорна ведомству, информация была направлена в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. О начале проверки пока не сообщается.

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    Ранее Лайф рассказывал, что из-за шторма, обрушившегося на Москву 18 августа, в столичных аэропортах было задержано или отменено больше 60 рейсов. Больше всего пострадало Шереметьево.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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