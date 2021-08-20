Эксперт описал ритуалы для ускорения работы смартфона
Придётся потратить время на очистку кеша, перенос фото и видео в "облако" или на ПК, удаление ненужных файлов и некоторые другие манипуляции.
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Медленная работа смартфона — повод для того, чтобы принять определённые меры для его ускорения. Об этом рассказал "Газете.ru" руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
По словам эксперта, в первую очередь пользователю нужно почистить кеш, так как объём прочитанной информации в приложениях огромный. Далее следует удалить ненужные приложения, оставив в телефоне только важные фото и видео. А лучше всего перенести изображения на ПК, полностью освободив память гаджета, подсказывает он.
"Имеет смысл обновить антивирус и провести проверку оставшихся приложений", — добавил собеседник издания.
После такой "зачистки" устройство нужно выключить на несколько минут. Специалист уточнил, что многие производители рекомендуют полностью отключать телефон раз в полгода или в квартал.
"Это простое действие закрывает все приложения, работающие в фоновом режиме, и ускоряет работу смартфона при условии, что пользователь провёл чистку аппарата от ненужного софта, почистил кеш и закрыл все фоновые задачи", — объяснил Артём Деев.
Ранее психиатр раскрыл опасность гаджетов для здоровья. Большая часть людей, а именно 90%, в первые 15 минут пробуждения занимается тем, что проверяет в смартфоне почту. Уже с этого момента глаза испытывают чрезмерную нагрузку.
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