Эксперт описал ритуалы для ускорения работы смартфона

Медленная работа смартфона — повод для того, чтобы принять определённые меры для его ускорения. Об этом рассказал "Газете.ru" руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По словам эксперта, в первую очередь пользователю нужно почистить кеш, так как объём прочитанной информации в приложениях огромный. Далее следует удалить ненужные приложения, оставив в телефоне только важные фото и видео. А лучше всего перенести изображения на ПК, полностью освободив память гаджета, подсказывает он.

"Имеет смысл обновить антивирус и провести проверку оставшихся приложений", — добавил собеседник издания.

После такой "зачистки" устройство нужно выключить на несколько минут. Специалист уточнил, что многие производители рекомендуют полностью отключать телефон раз в полгода или в квартал.

"Это простое действие закрывает все приложения, работающие в фоновом режиме, и ускоряет работу смартфона при условии, что пользователь провёл чистку аппарата от ненужного софта, почистил кеш и закрыл все фоновые задачи", — объяснил Артём Деев.