Психиатр раскрыл опасность гаджетов для здоровья

Зрение современного человека испытывает огромную нагрузку из-за обилия гаджетов, с которыми приходится взаимодействовать ежедневно. Всевозможные компьютеры, смартфоны, телевизоры не дают глазам отдыхать, что грозит проблемами со здоровьем этого органа. Об этом телеканалу "360" рассказал главный психиатр Московской области Антон Масякин.

Специалист уточнил, что, по данным статистики, большая часть людей, а именно 90%, в первые 15 минут пробуждения занимается тем, что проверяет в смартфоне почту. С этого момента глаза уже испытывают чрезмерную нагрузку.

"В советское время была такая профилактика зрения для школьников. Это было очень правильно. Нужно было оторвать глаза от учебников, посмотреть вдаль, вперёд. При этом тогда не было столько мониторов, сколько есть сегодня", — отметил Масякин.

Психиатр напомнил о необходимости перерыва, так как восстанавливающие ресурсы организма ограниченны, а потеря зрения происходит не сразу, а постепенно. Он подчеркнул, что жизнь, наполненная постоянным взаимодействием с гаджетами, может привести к тому, что однажды сил у организма просто не хватит.