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    Голикова оценила готовность российских школ к учебному году

    Несмотря на сложности в виде подтоплений, пожаров и ковидных ограничений, учебные заведения принимают в плановом режиме.

    20 августа, 08:45
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Свыше 83 тысяч школ и детских садов завершили подготовку к новому учебному году — это 95% от общего числа таких учреждений в стране. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

    "На сегодняшний день 95% образовательных организаций (свыше 83 тысяч) в целом по стране завершили подготовку к новому учебному году и соответствуют установленным требованиям", — сказано в сообщении.

    "Единая Россия" проверит готовность школ в стране к новому учебному году

    "Единая Россия" проверит готовность школ в стране к новому учебному году

    На ежегодном совещании с федеральными министерствами и регионами были отмечены сложные условия подготовки в виде коронавирусных ограничений, подтоплений и природных пожаров в ряде регионов. Однако, несмотря на все сложности, приёмка в большинстве субъектов идёт в плановом режиме. Голикова попросила МЧС, МВД и Росгвардию пристально следить за пожарной и антитеррористической безопасностью школ, ведомства уже проводят комиссионные обследования.

    Вице-премьер также поручила руководителям регионов, где некоторые образовательные организации не смогут начать учебный год 1 сентября из-за пожаров или подтоплений, обеспечить возможность детям начать учёбу в других заведениях. А вот проблемных школ, которые не отвечают требованиям Роспотребнадзора по организации горячего питания учеников начальных классов, остаётся всего 184 в девяти регионах, что составляет менее 0,5% от всех учебных заведений страны.

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    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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