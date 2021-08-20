Голикова оценила готовность российских школ к учебному году

Свыше 83 тысяч школ и детских садов завершили подготовку к новому учебному году — это 95% от общего числа таких учреждений в стране. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"На сегодняшний день 95% образовательных организаций (свыше 83 тысяч) в целом по стране завершили подготовку к новому учебному году и соответствуют установленным требованиям", — сказано в сообщении.

На ежегодном совещании с федеральными министерствами и регионами были отмечены сложные условия подготовки в виде коронавирусных ограничений, подтоплений и природных пожаров в ряде регионов. Однако, несмотря на все сложности, приёмка в большинстве субъектов идёт в плановом режиме. Голикова попросила МЧС, МВД и Росгвардию пристально следить за пожарной и антитеррористической безопасностью школ, ведомства уже проводят комиссионные обследования.

Вице-премьер также поручила руководителям регионов, где некоторые образовательные организации не смогут начать учебный год 1 сентября из-за пожаров или подтоплений, обеспечить возможность детям начать учёбу в других заведениях. А вот проблемных школ, которые не отвечают требованиям Роспотребнадзора по организации горячего питания учеников начальных классов, остаётся всего 184 в девяти регионах, что составляет менее 0,5% от всех учебных заведений страны.