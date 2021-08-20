Политолог дала прогноз, как пройдёт последний визит Меркель в Москву в роли канцлера

Визит в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель связан с её уходом с поста, и в первую очередь политик приедет в Москву, чтобы засвидетельствовать своё уважение главе государства Владимиру Путину, ведь за время их совместной работы случалось немало сложных ситуаций. Таким мнением поделилась в беседе с Лайфом политолог Алёна Август.

"Этот последний визит [в роли канцлера ФРГ] Меркель станет скорее визитом вежливости, закрепляющий ту историю, которая была раньше, и выравнивающий отношения на будущее. Но надо помнить, что новая власть, как и новая метла, будет делать иначе", — пояснила эксперт.

Собеседница Лайфа считает, что встреча канцлера ФРГ и российского лидера пройдёт легко и бесконфликтно. Кроме того, Август полагает, что в случае если Путин и Меркель затронут тему Афганистана, то обсуждения будут проходить на спокойной ноте.

"Она достаточно мудрая женщина, и не думаю, что будут какие-то сложности, даже если будет обсуждение "Талибана"* и Афганистана. Кроме того, среди экспертов бродит мнение, что Меркель перейдёт дальше, ведь она сильный политик, и, возможно, она будет заниматься уже не только Германией, но и делами ЕС", — заключила политолог.

Напомним, сегодня, 20 августа, Меркель приедет в Россию с последним визитом в роли канцлера. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня — 22 августа. Добавим, что полномочия Меркель истекают в сентябре 2021 года, тогда же состоятся выборы нового канцлера ФРГ. Сама политик, как ранее сообщал Лайф, решила не участвовать в предстоящих выборах.