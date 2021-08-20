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    В России выявили 20 992 новых случая коронавируса

    При этом полностью излечился от болезни за это время 20 531 пациент, а общее число выздоровевших достигло 5 983 405.

    20 августа, 08:25
    <p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

    Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

    В России за прошедшие сутки зарегистрировали 20 992 случая коронавируса, при этом у 7,6% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

    Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве (+1925), Санкт-Петербурге (+1691), Подмосковье (+1029), Свердловской (+517) и Нижегородской (+506) областях.

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    При этом за последние 24 часа полностью излечился от болезни 20 351 пациент, а общее число выздоровевших достигло 5 983 405. За всё время в России коронавирус подтвердился у 6 705 523 человек, зарегистрировали 174 485 летальных исходов, из которых 785 — за прошедшие сутки.

    Ранее инфекционист объяснила, почему некоторые невосприимчивы к коронавирусу. Есть люди, которые оказались не подвержены ковиду, даже если члены их семей перенесли это заболевание.

    Авторы
    Варвара Романова
    Варвара Романова

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