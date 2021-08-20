Зависимость от гаджетов включат в мировую классификацию болезней
В обновлённом документе гаджетомания будет располагаться в рубрике вместе с игроманией. Психиатр перечислил несколько симптомов этого недуга.
Зависимость от гаджетов — гаджетомания — сравнима с алкоголизмом и наркоманией. На сегодняшний день люди, страдающие этим недугом, составляют до 10% населения. Об этом рассказал главный психиатр Московской области Антон Масякин в интервью телеканалу "360".
По его словам, гаджетомания оказывает деструктивное влияние на человека, в чём и заключается её схожесть с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Масякин назвал три основных симптома, которыми обладают люди с зависимостью. Он также отметил, что наличие хотя бы одного из них уже является "тревожным звоночком", ведь с этого начинается формирование привязанности к чему-либо.
"Первое — это потеря контроля. В случае с гаджетами человек не следит за временем, которое он проводит за электронным устройством. Второе — утрата интереса к общению, прогулкам или хобби. Третий сигнал — бессонница, усталость и резкие перепады настроения", — перечислил психиатр.
Причём врачи не ставят диагноз "гаджетомания", поскольку его нет в международной классификации болезней (МКБ 10). Однако, по словам специалиста, такая зависимость уже прописана в следующей версии документа, на который ориентируются медики всего мира.
"МКБ 11 введут совсем скоро. Сейчас она проходит адаптацию в России и в других странах. Врачи смогут поставить диагноз: гаджетомания. Его добавят в рубрику "Нехимические зависимости", где уже есть игромания", — отметил Масякин.
Также сообщается, что у обеих зависимостей одинаковые симптомы. Например, если юноша или девушка проводят за играми или гаджетом больше пяти часов, то это говорит о нехорошем признаке. При определении диагноза психологи и психиатры проводят анализ индивидуального состояния человека, следят за его изменениями.
Также Антон Масякин назвал ещё один не менее важный признак гаджетомании — это агрессия со стороны подростка, когда его ограничивают в использовании телефона или планшета. Специалист заявил, что так делать нельзя, ведь не исключено, что подросток в противном случае заменит одну зависимость на другую, которая будет гораздо опаснее. Например, может пристраститься к алкоголю или наркотикам.
Ранее психиатр рассказал, какими способами спасти детей от гаджетомании. Антон Масякин объяснил, что до семи лет ребёнок полностью повторяет поведение своих родителей. Поэтому взрослым прежде всего стоит обратить внимание на себя, чтобы не сформировать опасную зависимость у младшего поколения.
Комментариев: 0