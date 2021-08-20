Зависимость от гаджетов включат в мировую классификацию болезней

Зависимость от гаджетов — гаджетомания — сравнима с алкоголизмом и наркоманией. На сегодняшний день люди, страдающие этим недугом, составляют до 10% населения. Об этом рассказал главный психиатр Московской области Антон Масякин в интервью телеканалу "360".

По его словам, гаджетомания оказывает деструктивное влияние на человека, в чём и заключается её схожесть с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Масякин назвал три основных симптома, которыми обладают люди с зависимостью. Он также отметил, что наличие хотя бы одного из них уже является "тревожным звоночком", ведь с этого начинается формирование привязанности к чему-либо.

"Первое — это потеря контроля. В случае с гаджетами человек не следит за временем, которое он проводит за электронным устройством. Второе — утрата интереса к общению, прогулкам или хобби. Третий сигнал — бессонница, усталость и резкие перепады настроения", — перечислил психиатр.

Причём врачи не ставят диагноз "гаджетомания", поскольку его нет в международной классификации болезней (МКБ 10). Однако, по словам специалиста, такая зависимость уже прописана в следующей версии документа, на который ориентируются медики всего мира.

"МКБ 11 введут совсем скоро. Сейчас она проходит адаптацию в России и в других странах. Врачи смогут поставить диагноз: гаджетомания. Его добавят в рубрику "Нехимические зависимости", где уже есть игромания", — отметил Масякин.

Также сообщается, что у обеих зависимостей одинаковые симптомы. Например, если юноша или девушка проводят за играми или гаджетом больше пяти часов, то это говорит о нехорошем признаке. При определении диагноза психологи и психиатры проводят анализ индивидуального состояния человека, следят за его изменениями.

Также Антон Масякин назвал ещё один не менее важный признак гаджетомании — это агрессия со стороны подростка, когда его ограничивают в использовании телефона или планшета. Специалист заявил, что так делать нельзя, ведь не исключено, что подросток в противном случае заменит одну зависимость на другую, которая будет гораздо опаснее. Например, может пристраститься к алкоголю или наркотикам.