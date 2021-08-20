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    США не будут взимать плату за эвакуационные рейсы из Афганистана

    Такое решение принято исходя из обстоятельств — вопреки законодательству страны.

    20 августа, 07:22
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DeptofDefense/status/1428396496542646275/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Department of Defense</a></p>

    Фото © Twitter / Department of Defense

    Власти США не планируют взимать плату за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана, несмотря на соответствующее требование законодательства страны. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

    "В этих уникальных обстоятельствах у нас нет намерений требовать возмещение затрат с тех, кто бежит из Афганистана", — приводит его слова ТАСС.

    Отмечается, что, согласно американскому законодательству, Госдеп обязан требовать возмещение расходов за чартерные эвакуационные рейсы с граждан страны или иностранцев.

    США эвакуировали из аэропорта Кабула около семи тысяч человек

    США эвакуировали из аэропорта Кабула около семи тысяч человек

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Организация запрещена на территории РФ решением Верховного суда.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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