США не будут взимать плату за эвакуационные рейсы из Афганистана
Такое решение принято исходя из обстоятельств — вопреки законодательству страны.
Фото © Twitter / Department of Defense
Власти США не планируют взимать плату за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана, несмотря на соответствующее требование законодательства страны. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"В этих уникальных обстоятельствах у нас нет намерений требовать возмещение затрат с тех, кто бежит из Афганистана", — приводит его слова ТАСС.
Отмечается, что, согласно американскому законодательству, Госдеп обязан требовать возмещение расходов за чартерные эвакуационные рейсы с граждан страны или иностранцев.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Организация запрещена на территории РФ решением Верховного суда.
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