США не будут взимать плату за эвакуационные рейсы из Афганистана

Власти США не планируют взимать плату за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана, несмотря на соответствующее требование законодательства страны. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"В этих уникальных обстоятельствах у нас нет намерений требовать возмещение затрат с тех, кто бежит из Афганистана", — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что, согласно американскому законодательству, Госдеп обязан требовать возмещение расходов за чартерные эвакуационные рейсы с граждан страны или иностранцев.