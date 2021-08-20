Мишустин призвал страны ЕАЭС активно работать над цифровизацией своих экономик

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) активно работать над цифровизацией своих экономик.

"Углубить интеграцию поможет и создание единого цифрового пространства "пятёрки". Мы должны формировать условия для ускоренного перехода наших экономик в цифру, внедрять передовые технологии и практики", — сказал глава российского кабмина на заседании межправительственного совета стран ЕАЭС.

По словам Мишустина, в этой сфере уже есть некоторые результаты. К примеру, в начале июля стартовал совместный проект унифицированной системы поиска работы без границ. С его помощью, как отметил премьер-министр РФ, можно найти вакансию на территории всего союза.

Мишустин также заметил, что экономика государств ЕАЭС благодаря совместным действиям постепенно восстанавливается на фоне пандемии коронавируса. Он также назвал очень хорошей динамику товарооборота внутри евразийской "пятёрки" и с третьими странами и призвал продолжать работу по устранению препятствий на пути свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.