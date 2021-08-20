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    В Роспотребнадзоре назвали продукты для восстановления после ковида

    Важно выбирать еду, богатую витаминами, микроэлементами и полезными свойствами. А вот от переработанных мясных изделий лучше отказаться, советует эксперт.

    20 августа, 06:24
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Чтобы восстановить организм после перенесённого коронавируса в рацион, необходимо включить цельнозерновые и бобовые продукты, а также ягоды, овощи и фрукты. Об этом заявила эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

    "Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты", — приводит её слова РИА "Новости".

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    Так, необходимо употреблять в пищу овсянку, гречку, рис, перловку и булгур, которые станут отличным источником энергии, витаминов группы В и пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Среди бобовых можно выбрать нут, чечевицу или фасоль, что принесёт белок, витамины и микроэлементы, такие как медь и цинк. Также важно употреблять не менее пяти порций свежих ягод, салатных листьев, зелени и фруктов. К этому списку можно добавить рыбу, орехи и растительные масла, отметила Провоторова. А вот от сосисок, колбас и копчёностей лучше отказаться в пользу морепродуктов и жирной рыбы.

    Эксперт обратила внимание на важность присутствия в рационе кисломолочных продуктов умеренной жирности. К ним относятся творог, кефир, простокваша, сыр или белый йогурт без сахара. Все эти продукты богаты белком, легкоусвояемым кальцием и фосфором, а также витаминами группы А и В.

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    Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о шансах РФ на коллективный иммунитет от ковида в этом году. По его мнению, темпы формирования общей защиты в стране сейчас уже неплохие.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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