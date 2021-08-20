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    Эрдоган объявил о введении в Турции новых ограничений из-за ковида

    Теперь непривитые учителя и другие сотрудники учебных заведений будут тестироваться на наличие инфекции не реже двух раз в неделю.

    20 августа, 05:32
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Власти Турции ввели новые ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом. Теперь невакцинированные граждане должны будут сдавать ПЦР-тесты при посещении кинотеатров и концертных залов, а также при перелётах и междугородних поездках. Об этом сообщает газета Hurriyet.

    Кроме того, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что сдача тестов с 6 сентября вводится для непривитых учителей и учащихся.

    "С началом очного обучения в школах 6 сентября мы попросим учителей и других сотрудников, которые ещё не были вакцинированы, проходить ПЦР-тесты не реже двух раз в неделю", — сказал глава государства.

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    По его словам, в некоторых районах станы всё ещё с сомнением относятся к вакцинации от CoViD-19. Также Эрдоган заметил, что исследования по вакцинации продолжаются и будут проводиться на добровольной основе.

    Ранее Лайф рассказывал, что в Швеции обнаружили новую мутацию дельта-штамма ковида. Сложность её выявления заключается в том, что для этого требуется расширенное секвенирование.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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