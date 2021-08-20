Парламент Китая одобрил поправку, разрешающую семьям заводить трёх детей

Парламент Китая принял поправку в закон о населении и планировании рождаемости, разрешив семьям на законодательном уровне заводить до трёх детей. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что новая поправка указывает на то, что власти будут пропагандировать среди граждан вступление в брак и рождение детей в молодом возрасте. Также планируется ввести финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для таких семей. Кроме того, государство снизит расходы родителей на рождение и воспитание наследников — в частности, будет понижена стоимость на образовательные услуги.

Правительство также будет поощрять местные власти и работодателей за предоставление дополнительного отпуска сотрудникам, у которых есть маленькие дети.