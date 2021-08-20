Парламент Китая одобрил поправку, разрешающую семьям заводить трёх детей
Кроме того, государство снизит расходы родителей на рождение и воспитание наследников — в частности, будет понижена стоимость на образовательные услуги.
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Парламент Китая принял поправку в закон о населении и планировании рождаемости, разрешив семьям на законодательном уровне заводить до трёх детей. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Отмечается, что новая поправка указывает на то, что власти будут пропагандировать среди граждан вступление в брак и рождение детей в молодом возрасте. Также планируется ввести финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для таких семей. Кроме того, государство снизит расходы родителей на рождение и воспитание наследников — в частности, будет понижена стоимость на образовательные услуги.
Правительство также будет поощрять местные власти и работодателей за предоставление дополнительного отпуска сотрудникам, у которых есть маленькие дети.
В мае текущего года Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая приняло решение разрешить семьям иметь троих детей. К слову, с середины 1970 годов в стране была введена жёсткая политика контроля демографии. За редкими исключениями семьям было разрешено иметь лишь одного ребёнка. В случае нарушения этого правила на родителей налагались высокие штрафы. Лишь в 2016 году, после долгих лет ограничений, власти страны разрешили всем семьям иметь двоих детей.
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