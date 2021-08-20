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    В Крыму призвали Зеленского перестать "рычать" на жителей полуострова

    По словам первого вице-спикера парламента республики, людей со злыми намерениями и агрессией ждёт только СИЗО и тюрьма.

    20 августа, 05:15
    <p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/krimska-platforma-pracyuvatime-shodnya-dlya-rozvyazannya-nag-70145" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

    Фото © Сайт президента Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить "рычать" на крымчан и угрожать им возвращением власти Незалежной. Такое мнение высказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

    "Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию", — приводит его слова РИА "Новости".

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    Фикс заметил, что Крым с удовольствием принимает всех гостей, которые приезжают на полуостров без зла и агрессии. А тех же, кто создаёт проблемы, ждут в другом месте — в СИЗО и тюрьме, в республике смогут с удовольствием предоставить им лучшие камеры, заметил вице-спикер.

    Напомним, украинские СМИ накануне процитировали слова Зеленского о том, что в Крыму с радостью примут власть Киева, ведь с ней на полуостров "вернётся жизнь". А в начале августа лидер Незалежной уже делал похожие заявления. Тогда он уверял, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. В Крыму же Зеленскому ответили, что ждут его на полуострове, но только как туриста.

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    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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