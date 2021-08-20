В Крыму призвали Зеленского перестать "рычать" на жителей полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить "рычать" на крымчан и угрожать им возвращением власти Незалежной. Такое мнение высказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

"Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию", — приводит его слова РИА "Новости".