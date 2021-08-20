Общественник предложил оплачивать семьям с детьми защитные замки на окна

В России выступили с инициативой по безвозмездной установке защитных замков на окна для семей с детьми. Такое предложение высказал руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

Общественник направил письмо на имя главы МЧС Евгения Зиничева. Как сообщает RT, в нём говорится, что в летний период в СМИ часто появляются сообщения из разных регионов о падении из окон и гибели малолетних детей. Только по официальным данным, в прошлом году из окон выпало 1339 детей, из них 145 погибли.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности безвозмездного предоставления и установки защитных оконных замков семьям с малолетними детьми, проживающим в многоэтажных домах, на основании соответствующего обращения семей в муниципальные управления МЧС", — говорится в тексте обращения.