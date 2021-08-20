В горах Гренландии из-за рекордного потепления впервые в истории прошёл дождь
По словам учёных, на острове в последнее время замечают сильные ветры и таяние льдов, что также является необычным погодным явлением для этой местности.
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Впервые за всю историю метеонаблюдений в горах Гренландии прошёл сильный дождь, сообщает телеканал CNN. Прежде там фиксировались осадки только в виде снега.
Причиной необычного для этой местности погодного явления стала температура, которая в минувшие выходные в третий раз за десять лет поднялась выше нуля градусов. По словам старшего научного сотрудника Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо Теда Скамбоса, дождь в горах Гренландии говорит о том, что остров нагревается рекордно быстрыми темпами.
"То, что происходит, — это не просто тёплое десятилетие. Это беспрецедентно", — прокомментировал случившееся специалист, добавив, что на острове в последнее время всё чаще фиксируют сильные ветры и таяние льдов, что тоже является необычным погодным явлением для региона.
Отметим, что Гренландский ледовый щит, занимающий около 80% территории острова, является вторым по размеру на планете после Антарктического. Его площадь составляет 1,71 миллиона квадратных километров.
А ранее дайвер и фотограф Тобиас Фридрих заснял подводные секреты, раскрыв всю красоту айсбергов для глаз людей. Так, Лайф публиковал завораживающую подборку кадров ледяных глыб из вод Гренландии.
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