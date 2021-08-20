Телефонные мошенники начали пугать доверчивых россиян уголовными делами

Телефонные мошенники придумали очередной способ обмана доверчивых россиян. Как рассказала руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева, на этот раз аферисты решили запугивать граждан уголовным делом в случае звонка в банк в целях проверки.

По словам эксперта, сначала злоумышленник, представляясь по телефону банковским сотрудником, сообщает жертве, что её финансы якобы находятся в опасности и их необходимо срочно перевести на временный счёт. Далее мошенник уточняет адрес электронной почты собеседника и высылает на него фейковые письма из банка, в частности копии удостоверений сотрудников Центробанка, прокуратуры и прочих органов власти.

"В этих письмах нет никаких номеров телефонов и фишинговых ссылок, просто указаны реквизиты резервного счёта, на котором якобы все средства будут в безопасности до завершения процедуры обновления лицевого счёта", — передаёт РИА "Новости" слова Лазаревой.

Если жертва заподозрила обман и хочет лично обратиться в банк для проверки информации, её сразу же начинают запугивать уголовным преследованием за распространение информации, полученной якобы в ходе выполнения "регламентных работ".