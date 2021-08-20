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    Телефонные мошенники начали пугать доверчивых россиян уголовными делами

    По словам эксперта, начинается всё со звонка жертве, которой сообщают, что её финансы якобы находятся в опасности и их необходимо срочно перевести на временный счёт.

    20 августа, 07:15
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Телефонные мошенники придумали очередной способ обмана доверчивых россиян. Как рассказала руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева, на этот раз аферисты решили запугивать граждан уголовным делом в случае звонка в банк в целях проверки.

    По словам эксперта, сначала злоумышленник, представляясь по телефону банковским сотрудником, сообщает жертве, что её финансы якобы находятся в опасности и их необходимо срочно перевести на временный счёт. Далее мошенник уточняет адрес электронной почты собеседника и высылает на него фейковые письма из банка, в частности копии удостоверений сотрудников Центробанка, прокуратуры и прочих органов власти.

    "В этих письмах нет никаких номеров телефонов и фишинговых ссылок, просто указаны реквизиты резервного счёта, на котором якобы все средства будут в безопасности до завершения процедуры обновления лицевого счёта", — передаёт РИА "Новости" слова Лазаревой.

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    Если жертва заподозрила обман и хочет лично обратиться в банк для проверки информации, её сразу же начинают запугивать уголовным преследованием за распространение информации, полученной якобы в ходе выполнения "регламентных работ".

    Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с дубликатом сим-карты. Злоумышленники получают доступ к номеру, чтобы перевести средства из банковских приложений на другие счета. Как отмечают эксперты, целью атаки являются предприниматели и владельцы бизнеса.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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