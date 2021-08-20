Захватившего заложников в банке Тюмени ради 15 млн рублей признали невменяемым

По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина, захвативший заложников в тюменском отделении Сбербанка в июле, признан невменяемым. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении", — говорится в записи.

Отмечается, что в момент совершения преступления захватчик не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в надзорное ведомство для утверждения и дальнейшей передачи в суд.