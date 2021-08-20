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    Захватившего заложников в банке Тюмени ради 15 млн рублей признали невменяемым

    Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направили в надзорное ведомство для утверждения и дальнейшей передачи в суд.

    20 августа, 07:31
    <p>Фото © Соцсети</p>

    Фото © Соцсети

    По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина, захвативший заложников в тюменском отделении Сбербанка в июле, признан невменяемым. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

    "В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении", — говорится в записи.

    Опубликовано видео задержания захватчика заложников в Тюмени

    Опубликовано видео задержания захватчика заложников в Тюмени

    Отмечается, что в момент совершения преступления захватчик не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в надзорное ведомство для утверждения и дальнейшей передачи в суд.

    Напомним, утром 7 июля неизвестный захватил двух заложников в отделении Сбербанка на Червишевском тракте. Он зашёл в здание с рюкзаком, из которого торчали провода. Молодой человек требовал деньги. Как стало известно Лайфу, руководство банка приняло решение передать злоумышленнику 15 миллионов рублей. Мужчина пересчитал наличку и начал требовать, чтобы все правоохранители отошли от отделения и он мог спокойно выйти. В результате при выходе его и скрутили. Никто не пострадал.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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