Захватившего заложников в банке Тюмени ради 15 млн рублей признали невменяемым
Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направили в надзорное ведомство для утверждения и дальнейшей передачи в суд.
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По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина, захвативший заложников в тюменском отделении Сбербанка в июле, признан невменяемым. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении", — говорится в записи.
Отмечается, что в момент совершения преступления захватчик не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в надзорное ведомство для утверждения и дальнейшей передачи в суд.
Напомним, утром 7 июля неизвестный захватил двух заложников в отделении Сбербанка на Червишевском тракте. Он зашёл в здание с рюкзаком, из которого торчали провода. Молодой человек требовал деньги. Как стало известно Лайфу, руководство банка приняло решение передать злоумышленнику 15 миллионов рублей. Мужчина пересчитал наличку и начал требовать, чтобы все правоохранители отошли от отделения и он мог спокойно выйти. В результате при выходе его и скрутили. Никто не пострадал.
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