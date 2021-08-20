Ещё в семи префектурах Японии объявили режим ЧС из-за коронавируса

С 20 августа ещё в семи префектурах Японии объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с непростой обстановкой с коронавирусом. В общей сложности подобные меры теперь действуют в 13 префектурах страны, в частности и в Токио.

"По сравнению с началом июля количество людей, находившихся вечером на улицах Токио, уменьшилось на 35%. Нам необходимо и дальше стремиться снизить этот показатель в рамках мер по борьбе с распространением инфекции", — отметил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като на пресс-конференции.

Режим ЧС будет действовать в Ибараке, Тотиге, Гумме, Сидзуоке, Киото, Хёго и в Фукуоке до 12 сентября. К слову, на данный момент ещё в 16 префектурах Японии действуют усиленные меры против распространения инфекции. Добавим, что по сравнению с режимом ЧС они не такие строгие, тем не менее оба порядка ограничивают работу заведений общепита — в частности, это касается продажи спиртных напитков.