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    Ещё в семи префектурах Японии объявили режим ЧС из-за коронавируса

    Действовать данные меры будут с сегодняшнего дня и до середины следующего месяца. Кроме того, ещё в 16 административных единицах страны также введены ограничения из-за болезни.

    20 августа, 07:37
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    С 20 августа ещё в семи префектурах Японии объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с непростой обстановкой с коронавирусом. В общей сложности подобные меры теперь действуют в 13 префектурах страны, в частности и в Токио.

    "По сравнению с началом июля количество людей, находившихся вечером на улицах Токио, уменьшилось на 35%. Нам необходимо и дальше стремиться снизить этот показатель в рамках мер по борьбе с распространением инфекции", — отметил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като на пресс-конференции.

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    Режим ЧС будет действовать в Ибараке, Тотиге, Гумме, Сидзуоке, Киото, Хёго и в Фукуоке до 12 сентября. К слову, на данный момент ещё в 16 префектурах Японии действуют усиленные меры против распространения инфекции. Добавим, что по сравнению с режимом ЧС они не такие строгие, тем не менее оба порядка ограничивают работу заведений общепита — в частности, это касается продажи спиртных напитков.

    Ранее Лайф рассказывал, что в Японии из-за коронавируса отменили этап "Формулы-1". Отметим, что гоночный уик-энд на автодроме "Судзука" должен был состояться с 8 по 10 октября. Теперь руководство "Формулы-1" работает над пересмотром календаря.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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