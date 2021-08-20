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    В Минздраве предупредили об опасном эффекте ковида для беременных

    Медики отмечают, что малышам заражённых мам чаще требовалась интенсивная терапия и даже реанимация. Также наблюдаются высокие показатели перинатальной смертности.

    20 августа, 08:03
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    У беременных женщин с коронавирусом наблюдается повышенный риск преждевременных родов, при этом защититься от таких негативных последствий болезни можно с помощью вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

    "Результаты анализа данных о течении беременности у 891 пациентки с коронавирусом и у 1694 женщин, не болевших инфекцией, находившихся в акушерском отделении ГКБ № 15 имени Филатова города Москвы в период с 1 января 2020 года по 25 апреля 2021 года, показали, что у пациенток с CoViD-19 выше риск преждевременных родов", — уточнили в ведомстве.

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    Также медики отмечают, что малышам заражённых мам чаще требовалась интенсивная терапия и даже реанимация. Кроме того, у женщин с коронавирусом наблюдается увеличение перинатальной смертности. Чтобы защитить себя и ребёнка от фатальных последствий, в Минздраве порекомендовали пройти вакцинацию от коронавируса.

    А ранее глава центра имени Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург рассказал, как долго младенца защищают антитела его вакцинированной матери. Он отметил, что препарат не несёт никаких негативных последствий для новорождённых детей.

    Ковид и беременность: пугающие научные данные и мнения врачей

    Ковид и беременность: пугающие научные данные и мнения врачей

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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