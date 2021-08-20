В Минздраве предупредили об опасном эффекте ковида для беременных

У беременных женщин с коронавирусом наблюдается повышенный риск преждевременных родов, при этом защититься от таких негативных последствий болезни можно с помощью вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

"Результаты анализа данных о течении беременности у 891 пациентки с коронавирусом и у 1694 женщин, не болевших инфекцией, находившихся в акушерском отделении ГКБ № 15 имени Филатова города Москвы в период с 1 января 2020 года по 25 апреля 2021 года, показали, что у пациенток с CoViD-19 выше риск преждевременных родов", — уточнили в ведомстве.

Также медики отмечают, что малышам заражённых мам чаще требовалась интенсивная терапия и даже реанимация. Кроме того, у женщин с коронавирусом наблюдается увеличение перинатальной смертности. Чтобы защитить себя и ребёнка от фатальных последствий, в Минздраве порекомендовали пройти вакцинацию от коронавируса.