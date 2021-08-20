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    На "Кинопоиске HD" стартовала премьера экосериала "Зелёный мэр"

    Это история о борьбе трёх друзей за экологию в провинциальном городке. Главные роли в проекте исполнили Илья Маланин, Василий Копейкин и Филипп Ершов.

    20 августа, 08:33
    <p>Кадр из сериала "Зелёный мэр" / PROSPECT PRODUCTION / "Кинопоиск HD"</p>

    Кадр из сериала "Зелёный мэр" / PROSPECT PRODUCTION / "Кинопоиск HD"

    Трейлер сериала "Зелёный мэр"

    20 августа на "Кинопоиске HD" вышел экосериал "Зелёный мэр", созданный при поддержке Института развития Интернета. Это история о настоящей экологической катастрофе, которая разворачивается в небольшом российском городе. Но трое друзей решают изменить ситуацию. Они создают "зелёную" партию, выдвигают кандидата на выборы мэра и начинают менять отношение к природе и экоответственности у горожан. Каждый четверг эксклюзивно на "Кинопоиске HD" будут выходить два новых эпизода.

    Друзей-экоактивистов сыграли Илья Маланин ("Аванпост", "На районе"), Василий Копейкин ("Серебряные коньки"), Филипп Ершов ("Красные браслеты"). Один из них по сюжету возвращается из Москвы в родной маленький городок Краснохолмск. С тех пор как он уехал учиться в столицу, многое изменилось: местный бизнесмен Александр Зуев использует регион как производственную мощность для своей фабрики, вырубая леса и сливая отходы в реку. У Зуева есть деньги и влияние, а половина города трудоустроена на его предприятии, поэтому ему всё сходит с рук. Кирилл вместе с друзьями решает остановить Зуева.

    Авторы идеи — Илья Ипатов и Алексей Слущев ("Интерны", "Девушки с Макаровым"), режиссёр — Фёдор Балванович. Продюсировали сериал Дмитрий Лунёв и Наталья Голодова, а производством занималась компания Prospect production ("Трудные подростки").

    Авторы
    Алексей Берковиц
    Алексей Берковиц

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