На "Кинопоиске HD" стартовала премьера экосериала "Зелёный мэр"

20 августа на "Кинопоиске HD" вышел экосериал "Зелёный мэр", созданный при поддержке Института развития Интернета. Это история о настоящей экологической катастрофе, которая разворачивается в небольшом российском городе. Но трое друзей решают изменить ситуацию. Они создают "зелёную" партию, выдвигают кандидата на выборы мэра и начинают менять отношение к природе и экоответственности у горожан. Каждый четверг эксклюзивно на "Кинопоиске HD" будут выходить два новых эпизода.

Друзей-экоактивистов сыграли Илья Маланин ("Аванпост", "На районе"), Василий Копейкин ("Серебряные коньки"), Филипп Ершов ("Красные браслеты"). Один из них по сюжету возвращается из Москвы в родной маленький городок Краснохолмск. С тех пор как он уехал учиться в столицу, многое изменилось: местный бизнесмен Александр Зуев использует регион как производственную мощность для своей фабрики, вырубая леса и сливая отходы в реку. У Зуева есть деньги и влияние, а половина города трудоустроена на его предприятии, поэтому ему всё сходит с рук. Кирилл вместе с друзьями решает остановить Зуева.