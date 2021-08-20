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    Вернувшийся из Канады актёр Серебряков попросил россиян о защите от мошенников

    Артист, который называл национальной идеей России силу, наглость и хамство, не доволен, что некто ведёт аккаунт в Instagram от его имени.

    20 августа, 08:21

    Алексей Серебряков. Фото © Скриншот / Instagram

    Российский актёр Алексей Серебряков, который лишь весной вернулся в Россию после нескольких лет жизни в Канаде, обратился к жителям страны за помощью в борьбе с мошенниками. Дело в том, что неизвестные ведут фейковый аккаунт в "Инстаграме" от имени артиста. Актёр попросил пожаловаться на страницу, заявив, что его нет ни в одной социальной сети.

    Видео с обращением Серебрякова опубликовал его коллега и друг Александр Дьяченко на своей странице в "Инстаграме". К посту он приложил фотографию фейковой страницы.

    "Я хочу обратиться к вам с просьбой о помощи. Дело в том, что меня нет ни в одной социальной сети, но кто-то, используя моё имя, очень активно ведёт страницу в "Инстаграме" вместо меня. Поэтому я прошу вас пожаловаться на эту страницу, дабы избежать лжи для людей, которые в это верят. Спасибо вам большое", — заявил Серебряков.

    Собчак поддержала вернувшегося в Россию Серебрякова и захотела взять у него интервью

    Собчак поддержала вернувшегося в Россию Серебрякова и захотела взять у него интервью

    Напомним, в 2018 году вокруг Серебрякова разгорелся скандал после того, как он назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Деятели кино и культуры раскритиковали заявление актёра, назвав его подлым и лицемерным. Сам артист комментировать скандальное высказывание не стал. Спустя год актёр вновь вызвал всеобщее негодование своими заявлениями об РФ: он обвинил россиян в псевдопатриотизме, а "созданные несколько войн" являются тому причиной. Позже Серебряков объяснил свои высказывания, подчеркнув, что является патриотом.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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