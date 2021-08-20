Вернувшийся из Канады актёр Серебряков попросил россиян о защите от мошенников

Российский актёр Алексей Серебряков, который лишь весной вернулся в Россию после нескольких лет жизни в Канаде, обратился к жителям страны за помощью в борьбе с мошенниками. Дело в том, что неизвестные ведут фейковый аккаунт в "Инстаграме" от имени артиста. Актёр попросил пожаловаться на страницу, заявив, что его нет ни в одной социальной сети.

Видео с обращением Серебрякова опубликовал его коллега и друг Александр Дьяченко на своей странице в "Инстаграме". К посту он приложил фотографию фейковой страницы.