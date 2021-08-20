В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на семилетнюю девочку

В подмосковном Жуковском собака укусила семилетнюю девочку за лицо, когда та подошла её погладить. Пострадавшая была госпитализирована, а полиция возбудила уголовное дело, сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошёл накануне, 19 августа, когда 14-летняя девочка вышла гулять со своим питомцем. По данным источника Лайфа, американский стаффордширский терьер был без намордника. На улице к школьнице с собакой подошла семилетняя девочка и попыталась погладить животное, однако пёс укусил малышку за лицо. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с укушенной раной. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Проверку также начала прокуратура региона.