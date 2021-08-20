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    В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на семилетнюю девочку

    По данным Лайфа, животное, которое вывела на прогулку несовершеннолетняя, было без намордника. Проверку также проводит прокуратура региона.

    20 августа, 08:11
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    В подмосковном Жуковском собака укусила семилетнюю девочку за лицо, когда та подошла её погладить. Пострадавшая была госпитализирована, а полиция возбудила уголовное дело, сообщили в региональном главке МВД.

    Инцидент произошёл накануне, 19 августа, когда 14-летняя девочка вышла гулять со своим питомцем. По данным источника Лайфа, американский стаффордширский терьер был без намордника. На улице к школьнице с собакой подошла семилетняя девочка и попыталась погладить животное, однако пёс укусил малышку за лицо. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с укушенной раной. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Проверку также начала прокуратура региона.

    В Сочи стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку

    В Сочи стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку

    Ранее Лайф рассказывал, что в Воронеже свора бродячих собак напала на ребёнка. Мальчик шёл мимо стройки вместе с мамой. Инцидент попал на видео. Несовершеннолетний отделался незначительными повреждениями.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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