Зеленский раскритиковал власти Германии за отказ поставлять оружие Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расстроен из-за решения правящих партий ФРГ отказать Киеву в поставках оборонительного оружия.

"Мы приветствовали требования [Роберта] Хабека о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий", — сказал Зеленский в интервью, опубликованном в газетах немецкой редакционной группы Funke.

Лидер Незалежной заметил, что надеется на помощь Берлина в оснащении морского флота и рассчитывает на партнёрство в техническом смысле.