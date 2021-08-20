Зеленский раскритиковал власти Германии за отказ поставлять оружие Киеву
Лидер Незалежной заметил, что надеется на помощь Берлина в оснащении морского флота и рассчитывает на партнёрство в техническом смысле.
Фото © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расстроен из-за решения правящих партий ФРГ отказать Киеву в поставках оборонительного оружия.
"Мы приветствовали требования [Роберта] Хабека о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий", — сказал Зеленский в интервью, опубликованном в газетах немецкой редакционной группы Funke.
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Лидер Незалежной заметил, что надеется на помощь Берлина в оснащении морского флота и рассчитывает на партнёрство в техническом смысле.
Напомним, весной Зеленский поблагодарил сопредседателя немецкой партии "зелёных" Роберта Хабека, который посетил Украину и выступил за поставки Незалежной оружия. Президент также рассказал, какое вооружение хочет получить от Германии. Однако в ФРГ слова Хабека подвергли серьёзной критике и заметили, что договор, лежащий в основе работы правительства страны, имеет пункт о запрете поставок оружия в регионы с горячими точками. Именно на него сослались правящие партии, отказавшись от поставок вооружений. В МИД Украины это решение назвали политическим.
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