Футболист сборной Норвегии Эдегор перешёл из "Реала" в "Арсенал"

Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор стал футболистом лондонского "Арсенала". Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Контракт с 22-летним норвежцем рассчитан до 30 июня 2025 года. В "Арсенале" он будет выступать под восьмым номером.

Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Также "Реал" в рамках сделки может получить бонусы за различные достижения футболиста в лондонском клубе.