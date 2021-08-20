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    Футболист сборной Норвегии Эдегор перешёл из "Реала" в "Арсенал"

    Ранее он уже выступал за лондонский клуб на правах аренды, забив в 20 матчах два гола.

    20 августа, 08:14
    <p>Фото © ФК "Арсенал"</p>

    Фото © ФК "Арсенал"

    Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор стал футболистом лондонского "Арсенала". Об этом сообщается на сайте английского клуба.

    Контракт с 22-летним норвежцем рассчитан до 30 июня 2025 года. В "Арсенале" он будет выступать под восьмым номером.

    Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Также "Реал" в рамках сделки может получить бонусы за различные достижения футболиста в лондонском клубе.

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    Вторую половину прошлого сезона Эдегор провёл в "Арсенале" на правах аренды. В 20 матчах за "канониров" он забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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