Последний шанс Овечкина и Малкина: Смогут ли наши легендарные хоккеисты сыграть на Олимпиаде в Пекине Как известно, игроки НХЛ пропустили Олимпиаду-2018, тогда не удалось договориться о страховке спортсменов. Сейчас есть шанс увидеть сильнейших хоккеистов на Играх в Китае. Весь мир в предвкушении. 19 августа, 21:40 Фото © ТАСС / AP Photo / Phelan Ebenhack, Сергей Фадеичев, Eric Canha / Zuma

Из-за пандемии коронавируса спортивный календарь оказался до предела спрессованным. Ещё не успели остыть впечатления от летней Олимпиады в Токио, а уже через пять с половиной месяцев стартуют зимние Игры в Пекине. Для российских болельщиков наибольший интерес на соревнованиях в китайской столице будут представлять состязания по фигурному катанию и хоккею.

И если фигуристы сейчас спокойно готовятся к старту олимпийского сезона, то в хоккее до сих пор не решён, пожалуй, главный вопрос — будут ли участвовать в Олимпиаде в Пекине сильнейшие хоккеисты НХЛ. По словам президента ИИХФ Рене Фазеля, напряжённые переговоры продолжаются, итоговое решение будет известно в конце августа.

— Не решено на данный момент ничего. До конца месяца ничего не прояснится. Мы обсуждаем, переговоры идут, есть сложные моменты. Включая ситуацию с ковидом. Но решение будет только в конце августа, — сказал руководитель мирового хоккея.

Напомним, что хоккеисты НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Перед Играми-2018 в Пхёнчхане заинтересованные стороны не смогли договориться о страховании игроков, к тому же владельцы американских и канадских клубов не хотели прерывать регулярный чемпионат. Олимпийскими чемпионами в Южной Корее стали наши спортсмены, в финале одолевшие в овертайме немцев (4:3). При этом нельзя не признать, что без представителей НХЛ турнир получился не таким ярким.

В июле 2020 года НХЛ подписала коллективный договор с профсоюзом хоккеистов, в котором указано, что игроки, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022-го и 2026 годов при условии достижения договорённости с МОК и ИИХФ. Дело осталось за малым. По информации "Матч ТВ", который ссылается на источник, знакомый с ситуацией, хоккеисты сильнейшей лиги мира всё же поучаствуют на Играх в Пекине. При этом не исключается вариант, при котором, в случае заболевания на Олимпиаде коронавирусом и последующего пропуска матчей регулярного чемпионата, игрокам урежут зарплату.

Впрочем, хоккеистов подобная перспектива вряд ли остановит. Удержанная из зарплаты сумма явно не будет космической, а упустить представившийся шанс выступить на Олимпиаде не захочется никому — в дальнейшем такой возможности может уже и не быть.

Оптимизма добавляет и тот факт, что в НХЛ в новом сезоне уже запланировали перерыв на время проведения Олимпиады. Также сборные Канады и США определились с главными тренерами на Играх. Командой "кленового листа" будет руководить Джон Купер, дважды подряд выигравший Кубок Стэнли с "Тампой-Бэй Лайтнинг". Американцев возглавит Майк Салливан, добивавшийся аналогичного успеха с "Питтсбург Пингвинз". Впрочем, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн пока ничего не обещает.

— Да, мы запланировали такое окно в своём календаре с 5 по 22 февраля 2022 года. Но это не гарантирует участие хоккеистов в Олимпиаде. У нас есть реальные опасения по поводу того, отпускать ли своих игроков в Китай. И есть пара фундаментальных вещей, которые нужно решить. Так что мы сейчас просто опубликовали календарь, но мы легко можем его изменить, — объяснил ситуацию руководитель заокеанской лиги.

Перед россиянами в Пекине стоит задача выиграть золото и обойти по количеству олимпийских побед сборную Канады. Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг говорит, что в нашей федерации прорабатывается два варианта: если игрокам НХЛ разрешат приехать на Игры и если им запретят участие в соревнованиях.

— Сейчас все федерации работают над тем, чтобы найти точки соприкосновения для приезда игроков из НХЛ. То, что принятие решения затягивается, усложняет процесс для всех федераций. Но что касается ФХР, то мы прорабатываем оба варианта — план А и план Б. Готовность стопроцентная, — сказал Ротенберг.

Отметим, что для наших суперзвёзд НХЛ — Александра Овечкина и Евгения Малкина — участие в пекинских Играх станет последней возможностью завоевать олимпийский титул. Хоккеистам уже по 35 лет, и сохранить впечатляющую форму до Игр 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо им будет невероятно сложно. А ведь в послужных списках лидеров "Вашингтон Кэпиталз" и "Питтсбург Пингвинз" уже есть всё золото мира, кроме олимпийского.

— Очень хочется съездить на последние свои Игры в жизни. <..> "Зацепить" последнюю Олимпиаду — и не просто поучаствовать, а принести настоящую пользу сборной России, — говорит Малкин.

Овечкин также надеется на участие в Олимпиаде в Пекине. Вместе с Малкиным он выступал на Играх в 2006 году в Турине, в 2010-м — в Ванкувере и в 2014-м — в Сочи. Из этих трёх турниров наиболее успешным для сборной России стал туринский. На Олимпиаде-2006 нашим хоккеистам не хватило одного шага до медалей. В матче за бронзу они уступили Чехии (0:3).

Мечтает об Олимпиаде и один из лидеров "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Для самого высокооплачиваемого российского игрока НХЛ, чья зарплата составляет 11,6 миллиона долларов в год, Игры могут стать первыми в карьере.

— Мечтаю ли сыграть на Олимпийских играх? Конечно, хочу сыграть, но от меня мало что зависит. Я вообще рад буду. Я никогда не участвовал, поэтому мне вдвойне приятно будет, — отметил Панарин.

Если уже сейчас попробовать предугадать состав сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине с участием игроков НХЛ, то самой сильной её линией обещает стать вратарская. Российские голкиперы вообще в последние годы доминируют за океаном. Так, Андрей Василевский из "Тампы-Бэй" был признан самым ценным игроком плей-офф минувшего сезона. Великолепно себя проявили Семён Варламов и Илья Сорокин в "Нью-Йорк Айлендерс", Игорь Шестёркин и Александр Георгиев в "Нью-Йорк Рейнджерс", Антон Худобин в "Даллас Старз" и Илья Самсонов в "Вашингтон Кэпиталз".

Среди защитников опорой сборной России могут стать Михаил Сергачёв ("Тампа-Бэй"), Дмитрий Орлов ("Вашингтон") и Иван Проворов ("Филадельфия"). В атаке к Овечкину, Малкину и Панарину добавятся Никита Кучеров, вышедший в чемпионской "Тампе" на первые роли, лучший новичок прошлого сезона Кирилл Капризов из "Миннесоты Уайлд" и один из самых талантливых игроков нового поколения Андрей Свечников из "Каролины Харрикейнз".

На групповом этапе Олимпиады сборная России сыграет с командами Чехии и Швейцарии, а также с одним из победителей квалификационных соревнований. Ранее на турнирах с участием игроков НХЛ наши только один раз доходили до финала. В 1998 году в японском Нагано Павел Буре, Алексей Яшин, Сергей Фёдоров и другие суперзвёзды проиграли сборной Чехии (0:1), в составе которой сумасшедшую игру демонстрировал вратарь Доменик Гашек. Пришло время сделать шаг вперёд. Будем надеяться, что у Овечкина с Малкиным есть шанс побороться за главный титул в карьере.

Авторы Роман Фейгин