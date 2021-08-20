Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев изложил свою позицию по поводу реформирования отечественного футбола. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

В частности, 67-летний специалист предлагает сократить количество профессиональных клубов в стране до 54. Он считает, что вместо трёх дивизионов чемпионата России нужно оставить два (сейчас это РПЛ и ФНЛ). При этом в элитном в Премьер-лиге должно играть не 16, а 18 команд.

Также победитель Кубка УЕФА и четырёхкратный чемпион страны предложил отменить лимит на легионеров и повысить эффективность продаж медиаправ на матчи российских команд.

"Речь должна идти о подписании контракта с медиахолдингом или создании совместного предприятия на условиях получения медиахолдингом контроля с целью обеспечения производства качественного и востребованного контента с его последующей эффективной продажей и с сохранением права лиги отстаивать свои интересы", — заявил Газзаев.