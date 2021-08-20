"Сократить количество профессиональных клубов": Газзаев рассказал о своём варианте реформ российского футбола
При этом он предлагает расширить РПЛ, включив в неё 18 команд вместо нынешних 16.
Фото © ТАСС / Алексей Даничев
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев изложил свою позицию по поводу реформирования отечественного футбола. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
В частности, 67-летний специалист предлагает сократить количество профессиональных клубов в стране до 54. Он считает, что вместо трёх дивизионов чемпионата России нужно оставить два (сейчас это РПЛ и ФНЛ). При этом в элитном в Премьер-лиге должно играть не 16, а 18 команд.
Также победитель Кубка УЕФА и четырёхкратный чемпион страны предложил отменить лимит на легионеров и повысить эффективность продаж медиаправ на матчи российских команд.
"Речь должна идти о подписании контракта с медиахолдингом или создании совместного предприятия на условиях получения медиахолдингом контроля с целью обеспечения производства качественного и востребованного контента с его последующей эффективной продажей и с сохранением права лиги отстаивать свои интересы", — заявил Газзаев.
Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ получили от РФС письмо с предложениями по реформированию российского футбола. В частности, речь шла о возможной отмене лимита на легионеров начиная со следующего сезона.
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