Минприроды направило в Минпромторг предложение о запрете использования в стране 28 видов товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. Об этом заявил глава ведомства Александр Козлов в эфире телеканала "Россия 24". В частности, россиянам предлагают отказаться от пластиковых трубочек для коктейлей и ватных палочек. Их использование вредит экологии.

"Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы", — пояснил Козлов.

По данным ТАСС, в чёрный список также вошли одноразовые тарелки и стаканы, пластиковые ложки и вилки, крышки для стаканов, капсулы для кофе, непрозрачные и цветные бутылки из термопластичного полиэфира, более известного под аббревиатурой ПЭТ. Запретить также предлагается коробки и пачки для табачной продукции, упаковку для куриных и перепелиных яиц, несколько видов пакетов и блистерную упаковку, за исключением лекарств.

Список альтернативных товаров и упаковки также уже подготовлен ведомством. Например, различные трубочки, столовые приборы и ватные палочки предлагается заменить на деревянные, а ту же блистерную упаковку — на бумажную.