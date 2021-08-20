Крутой на "Новой волне" расцеловал приехавшую впервые за долгое время в РФ Ротару. Видео © Instagram / igorkrutoy65

Российский продюсер Игорь Крутой опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео с бэкстейджа концерта на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна", который стартовал вчера в Сочи. На мероприятии присутствовали многочисленные звёзды шоу-бизнеса, среди которых Филипп Киркоров, Григорий Лепс и другие. Стоит отметить, что в Сочи приехала и украинская певица София Ротару, которая ранее долгое время не посещала нашу страну.

На кадрах видно, что 74-летняя артистка радостно приветствует коллег по цеху за кулисами. Крутой также поздоровался с Ротару, нежно поцеловав сначала в обе щеки, а затем прикоснувшись губами к её руке. Стоит отметить, что певица появилась на мероприятии в белом струящемся платье, которое подчёркивало её безупречную фигуру.

"Открыли "Новую волну – 2021". Писать комментарии нет ни времени, ни возможности", — подписал Крутой видео с бэкстейджа.