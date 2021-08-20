Крутой на "Новой волне" расцеловал приехавшую впервые за долгое время в РФ Ротару
Вчера в Сочи по ковровой дорожке прошлась целая плеяда звёзд шоу-бизнеса, которым из-за пандемии коронавируса теперь не так часто удаётся попозировать перед камерами.
Фото © Instagram / sofiarotaru.official
Крутой на "Новой волне" расцеловал приехавшую впервые за долгое время в РФ Ротару. Видео © Instagram / igorkrutoy65
Российский продюсер Игорь Крутой опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео с бэкстейджа концерта на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна", который стартовал вчера в Сочи. На мероприятии присутствовали многочисленные звёзды шоу-бизнеса, среди которых Филипп Киркоров, Григорий Лепс и другие. Стоит отметить, что в Сочи приехала и украинская певица София Ротару, которая ранее долгое время не посещала нашу страну.
На кадрах видно, что 74-летняя артистка радостно приветствует коллег по цеху за кулисами. Крутой также поздоровался с Ротару, нежно поцеловав сначала в обе щеки, а затем прикоснувшись губами к её руке. Стоит отметить, что певица появилась на мероприятии в белом струящемся платье, которое подчёркивало её безупречную фигуру.
"Открыли "Новую волну – 2021". Писать комментарии нет ни времени, ни возможности", — подписал Крутой видео с бэкстейджа.
Добавим, что до поездки в Россию Ротару провела отпуск в Италии, там же она и отметила день рождения в кругу семьи. На своё 74-летие артистка опубликовала снимок на фоне европейских пейзажей, отметив, что 7 августа для неё самый лучший день.
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