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    "С ума сойти": Жители Башкирии стали свидетелями огненного торнадо на горящем поле

    На кадрах можно заметить, как вихри пыли поднимают в воздух огонь и заворачивают его в воронку.

    20 августа, 09:57

    Необычное явление возникло в Хайбуллинском районе Башкирии, где на горящем поле образовалось огненное торнадо. Видео с вихрем появилось в соцсетях.

    На опубликованных кадрах видно, как горит большой участок травы, а двигающееся торнадо поднимает в воздух огонь, превращая его в воронку. По словам автора видео, подобное он видит впервые.

    "С ума сойти, я такого не видел ещё. Прям смерчем крутит", — поделился эмоциями мужчина.

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    "Это явление называется "пыльный вихрь". Горела сухая трава на площади пять гектаров между населёнными пунктами Садовый и Бурибай на пастбищном угодии Бурибаевского сельсовета", — уточнили в региональном главке МЧС России, добавив, что огонь был ликвидирован.

    Всего в регионе горит 11 участков леса на 380 гектаров, за сутки возникло шесть очагов лесных пожаров на общей площади 21,6 гектара, заметили в региональном управлении МЧС России. Также было ликвидировано три возгорания на 47,8 гектара.

    А ранее Лайф рассказывал, как мощный смерч оставил без окон и крыш кафе на пляже под Новороссийском. Между тем в самом городе шторм повалил деревья, часть которых заблокировала движение автомобилей и общественного транспорта. Последствия непогоды сейчас устраняют спасатели.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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