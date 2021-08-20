Необычное явление возникло в Хайбуллинском районе Башкирии, где на горящем поле образовалось огненное торнадо. Видео с вихрем появилось в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как горит большой участок травы, а двигающееся торнадо поднимает в воздух огонь, превращая его в воронку. По словам автора видео, подобное он видит впервые.

"С ума сойти, я такого не видел ещё. Прям смерчем крутит", — поделился эмоциями мужчина.

"Это явление называется "пыльный вихрь". Горела сухая трава на площади пять гектаров между населёнными пунктами Садовый и Бурибай на пастбищном угодии Бурибаевского сельсовета", — уточнили в региональном главке МЧС России, добавив, что огонь был ликвидирован.

Всего в регионе горит 11 участков леса на 380 гектаров, за сутки возникло шесть очагов лесных пожаров на общей площади 21,6 гектара, заметили в региональном управлении МЧС России. Также было ликвидировано три возгорания на 47,8 гектара.