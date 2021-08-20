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    Следователь УМВД в Омске подставила начальство, влюбившись в подозреваемого

    Если "служебный роман" подтвердится, женщина покинет органы внутренних дел, а её руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

    20 августа, 09:55

    Фото © Shutterstock

    Женщину-следователя из Омска коллеги обвиняют в романе с обвиняемым по делу. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД РФ.

    По предварительным данным, сотрудница одного из территориальных отделов полиции занималась расследованием дела о краже, но в процессе работы "вступила во внеслужебные отношения" с 22-летним обвиняемым. Запретный роман не побудил женщину сложить полномочия в работе над этим делом. Об отношениях между служащей полиции и предполагаемым воришкой стало известно сотрудникам собственной безопасности УМВД. Началась проверка, материалы которой передали в областное управление Следственного комитета.

    В случае если факт романтических отношений следователя подтвердится, женщина покинет органы внутренних дел, а её руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

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    Ранее Лайф рассказывал, что тюремщицу уволили из-за романа с заключённым, но она продолжает навещать его.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

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