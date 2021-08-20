Следователь УМВД в Омске подставила начальство, влюбившись в подозреваемого

Женщину-следователя из Омска коллеги обвиняют в романе с обвиняемым по делу. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД РФ.

По предварительным данным, сотрудница одного из территориальных отделов полиции занималась расследованием дела о краже, но в процессе работы "вступила во внеслужебные отношения" с 22-летним обвиняемым. Запретный роман не побудил женщину сложить полномочия в работе над этим делом. Об отношениях между служащей полиции и предполагаемым воришкой стало известно сотрудникам собственной безопасности УМВД. Началась проверка, материалы которой передали в областное управление Следственного комитета.